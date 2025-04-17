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Путин наградил главу представительства "России сегодня" в Аргентине
Путин наградил главу представительства "России сегодня" в Аргентине - РИА Новости, 17.04.2025
Путин наградил главу представительства "России сегодня" в Аргентине
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой руководителя представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Аргентине Олега... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:29:00+03:00
2025-04-17T18:29:00+03:00
2025-04-17T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой руководителя представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Аргентине Олега Вязьмитинова, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Вязьмитинова Олега Геннадьевича - руководителя представительства в Аргентинской Республике, город Буэнос-Айрес, федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аргентина, россия, владимир путин, в мире, миа "россия сегодня"
Аргентина, Россия, Владимир Путин, В мире, МИА "Россия сегодня"
Путин наградил главу представительства "России сегодня" в Аргентине
Путин наградил главу представительства "России сегодня" в Аргентине Вязьмитинова