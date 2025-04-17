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Путин принял в Кремле главу МИД Ирана - РИА Новости, 17.04.2025
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18:09 17.04.2025 (обновлено: 20:23 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/putin-2011888226.html
Путин принял в Кремле главу МИД Ирана
Путин принял в Кремле главу МИД Ирана - РИА Новости, 17.04.2025
Путин принял в Кремле главу МИД Ирана
Президент Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:09:00+03:00
2025-04-17T20:23:00+03:00
иран
россия
москва
владимир путин
аббас аракчи
дмитрий песков
в мире
мид ирана
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин сегодня принял в Кремле находящегося с визитом в Москве министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи", — сказал он.На встрече также присутствовал посол Исламской Республики в России Казем Джалали.Как позднее заявил сам Аракчи, он приехал в Москву, чтобы передать Путину письменное сообщение от верховного лидера ИРИ. "Я рассказал президенту России о текущей ситуации в непрямых переговорах между Ираном и США, мы провели консультации на этот счет. Также обсуждались российско-американские переговоры по поводу Украины и других вопросов. Наши российские друзья передали нам необходимую информацию", — добавил дипломат.Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества Москвы и Тегерана. Глава МИД Ирана прибыл в столицу ранее в четверг. В пятницу, 18 апреля, он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как ранее заявлял Джалали, в числе тем, запланированных для обсуждения, — продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. В иранском внешнеполитическом ведомстве указывали, что Аракчи также намерен затронуть ситуацию вокруг переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе.
https://ria.ru/20250417/iran-2011780375.html
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Встреча Путина с главой МИД Ирана Аракчи
Встреча Путина с главой МИД Ирана Аракчи.
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иран, россия, москва, владимир путин, аббас аракчи, дмитрий песков, в мире, мид ирана, казем джалали
Иран, Россия, Москва, Владимир Путин, Аббас Аракчи, Дмитрий Песков, В мире, МИД Ирана, Казем Джалали
Путин принял в Кремле главу МИД Ирана

Песков: Путин принял в Кремле главу МИД Ирана Аракчи

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин сегодня принял в Кремле находящегося с визитом в Москве министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи", — сказал он.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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На встрече также присутствовал посол Исламской Республики в России Казем Джалали.
Как позднее заявил сам Аракчи, он приехал в Москву, чтобы передать Путину письменное сообщение от верховного лидера ИРИ.
"Я рассказал президенту России о текущей ситуации в непрямых переговорах между Ираном и США, мы провели консультации на этот счет. Также обсуждались российско-американские переговоры по поводу Украины и других вопросов. Наши российские друзья передали нам необходимую информацию", — добавил дипломат.
Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества Москвы и Тегерана.
Глава МИД Ирана прибыл в столицу ранее в четверг. В пятницу, 18 апреля, он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как ранее заявлял Джалали, в числе тем, запланированных для обсуждения, — продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене.
В иранском внешнеполитическом ведомстве указывали, что Аракчи также намерен затронуть ситуацию вокруг переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе.
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ИранРоссияМоскваВладимир ПутинАббас АракчиДмитрий ПесковВ миреМИД ИранаКазем Джалали
 
 
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