https://ria.ru/20250417/putin-2011888226.html

Путин принял в Кремле главу МИД Ирана

Путин принял в Кремле главу МИД Ирана - РИА Новости, 17.04.2025

Путин принял в Кремле главу МИД Ирана

Президент Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:09:00+03:00

2025-04-17T18:09:00+03:00

2025-04-17T20:23:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин сегодня принял в Кремле находящегося с визитом в Москве министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи", — сказал он.На встрече также присутствовал посол Исламской Республики в России Казем Джалали.Как позднее заявил сам Аракчи, он приехал в Москву, чтобы передать Путину письменное сообщение от верховного лидера ИРИ. "Я рассказал президенту России о текущей ситуации в непрямых переговорах между Ираном и США, мы провели консультации на этот счет. Также обсуждались российско-американские переговоры по поводу Украины и других вопросов. Наши российские друзья передали нам необходимую информацию", — добавил дипломат.Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества Москвы и Тегерана. Глава МИД Ирана прибыл в столицу ранее в четверг. В пятницу, 18 апреля, он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как ранее заявлял Джалали, в числе тем, запланированных для обсуждения, — продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. В иранском внешнеполитическом ведомстве указывали, что Аракчи также намерен затронуть ситуацию вокруг переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе.

https://ria.ru/20250417/iran-2011780375.html

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Встреча Путина с главой МИД Ирана Аракчи Встреча Путина с главой МИД Ирана Аракчи. 2025-04-17T18:09 true PT0M10S

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