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Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии - РИА Новости, 17.04.2025
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17:11 17.04.2025 (обновлено: 17:31 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/putin-2011874764.html
Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии
Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии - РИА Новости, 17.04.2025
Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Аль Тани провели глубокий обмен мнениями по сирийскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:11:00+03:00
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сирия
катар
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Аль Тани провели глубокий обмен мнениями по сирийскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Состоялся глубокий обмен мнениями по сирийским делам", - сказал Песков журналистам.Официальный представитель Кремля не стал говорить о перспективах развития ситуации в Сирии"Слишком сложно делать какие-то прогнозы", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20250417/peskov-2011875267.html
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сирия, катар, россия, дмитрий песков, владимир путин
Сирия, Катар, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии

Песков: Путин и эмир Катара провели глубокий обмен мнениями по ситуации в Сирии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Аль Тани провели глубокий обмен мнениями по сирийскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Состоялся глубокий обмен мнениями по сирийским делам", - сказал Песков журналистам.
Официальный представитель Кремля не стал говорить о перспективах развития ситуации в Сирии
"Слишком сложно делать какие-то прогнозы", - уточнил Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Россия заинтересована в налаживании отношений с Сирией, заявил Песков
Вчера, 17:13
 
СирияКатарРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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