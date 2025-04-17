https://ria.ru/20250417/putin-2011874764.html
Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии
Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии - РИА Новости, 17.04.2025
Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Аль Тани провели глубокий обмен мнениями по сирийскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:11:00+03:00
2025-04-17T17:11:00+03:00
2025-04-17T17:31:00+03:00
сирия
катар
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Аль Тани провели глубокий обмен мнениями по сирийскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Состоялся глубокий обмен мнениями по сирийским делам", - сказал Песков журналистам.Официальный представитель Кремля не стал говорить о перспективах развития ситуации в Сирии"Слишком сложно делать какие-то прогнозы", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20250417/peskov-2011875267.html
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сирия, катар, россия, дмитрий песков, владимир путин
Сирия, Катар, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии
Песков: Путин и эмир Катара провели глубокий обмен мнениями по ситуации в Сирии