https://ria.ru/20250417/putin-2011874764.html

Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии

Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии - РИА Новости, 17.04.2025

Путин и эмир Катара провели обмен мнениями по ситуации в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Аль Тани провели глубокий обмен мнениями по сирийскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:11:00+03:00

2025-04-17T17:11:00+03:00

2025-04-17T17:31:00+03:00

сирия

катар

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и Эмир Катара Тамим Аль Тани провели глубокий обмен мнениями по сирийскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Состоялся глубокий обмен мнениями по сирийским делам", - сказал Песков журналистам.Официальный представитель Кремля не стал говорить о перспективах развития ситуации в Сирии"Слишком сложно делать какие-то прогнозы", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20250417/peskov-2011875267.html

сирия

катар

россия

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сирия, катар, россия, дмитрий песков, владимир путин