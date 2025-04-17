https://ria.ru/20250417/putin-2011865940.html
Путин и эмир Катара завершили переговоры
Путин и эмир Катара завершили переговоры - РИА Новости, 17.04.2025
Путин и эмир Катара завершили переговоры
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани завершили переговоры в Кремле, они продлились более 2,5 часов, передает корреспондент РИА РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:46:00+03:00
2025-04-17T16:46:00+03:00
2025-04-17T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани завершили переговоры в Кремле, они продлились более 2,5 часов, передает корреспондент РИА Новости. Аль Тани находится в России с официальным визитом. Ранее на переговорах в узком составе российский лидер предложил эмиру обсудить вопросы, связанные с горячими точками. Путин отметил усилия Катара для разрешения израильско-палестинского конфликта, указав на то, что позиции РФ и Катара в этом вопросе совпадают. Также российский лидер назвал серьезным вопрос, связанный с развитием ситуации в Сирии, и предложил обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера. В Кремле сообщали, что лидеры обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
https://ria.ru/20250417/putin-2011825629.html
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россия, катар, сирия, владимир путин
Россия, Катар, Сирия, Владимир Путин
Путин и эмир Катара завершили переговоры
Переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани завершились спустя 2,5 часа