https://ria.ru/20250417/putin-2011860861.html

Путин наградил орденом Почета главного раввина России

Путин наградил орденом Почета главного раввина России - РИА Новости, 17.04.2025

Путин наградил орденом Почета главного раввина России

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:31:00+03:00

2025-04-17T16:31:00+03:00

2025-04-17T16:31:00+03:00

россия

владимир путин

берл лазар

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152812/84/1528128438_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3655939dee0445620147c2ca3b4b887.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в обеспечении деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить орденом Почета Лазара Пинхоса Берела - главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250220/putin-2000527762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, берл лазар, общество