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Путин наградил орденом Почета главного раввина России - РИА Новости, 17.04.2025
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16:31 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/putin-2011860861.html
Путин наградил орденом Почета главного раввина России
Путин наградил орденом Почета главного раввина России - РИА Новости, 17.04.2025
Путин наградил орденом Почета главного раввина России
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:31:00+03:00
2025-04-17T16:31:00+03:00
россия
владимир путин
берл лазар
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в обеспечении деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить орденом Почета Лазара Пинхоса Берела - главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России", город Москва", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, берл лазар, общество
Россия, Владимир Путин, Берл Лазар, Общество
Путин наградил орденом Почета главного раввина России

Президент Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и главный раввин России Берл Лазар
Президент РФ Владимир Путин и главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и главный раввин России Берл Лазар. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в обеспечении деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить орденом Почета Лазара Пинхоса Берела - главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России", город Москва", - говорится в документе.
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