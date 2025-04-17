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Путин назвал единственный вариант палестино-израильского урегулирования - РИА Новости, 17.04.2025
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13:58 17.04.2025 (обновлено: 14:16 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/putin-2011805290.html
Путин назвал единственный вариант палестино-израильского урегулирования
Путин назвал единственный вариант палестино-израильского урегулирования - РИА Новости, 17.04.2025
Путин назвал единственный вариант палестино-израильского урегулирования
Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основании решения Организации Объединенных Наций, которое в первую очередь... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:58:00+03:00
2025-04-17T14:16:00+03:00
владимир путин
в мире
россия
катар
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основании решения Организации Объединенных Наций, которое в первую очередь связано с сосуществованием двух государств, заявил президент России Владимир Путин."Мы со своей стороны так же считаем, как и вы, здесь у нас позиции совпадают, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решений Организации Объединенных Наций, в том числе это связано в первую очередь с созданием двух полноценных государств. Имею в виду в данном случае, конечно, создание Палестинского государства", - сказал Путин во время российско-катарских переговоров.
https://ria.ru/20250417/putin-2011804994.html
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владимир путин, в мире, россия, катар
Владимир Путин, В мире, Россия, Катар
Путин назвал единственный вариант палестино-израильского урегулирования

Путин: мир между Палестиной и Израилем возможен только на основе двух государств

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основании решения Организации Объединенных Наций, которое в первую очередь связано с сосуществованием двух государств, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы со своей стороны так же считаем, как и вы, здесь у нас позиции совпадают, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решений Организации Объединенных Наций, в том числе это связано в первую очередь с созданием двух полноценных государств. Имею в виду в данном случае, конечно, создание Палестинского государства", - сказал Путин во время российско-катарских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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