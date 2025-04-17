https://ria.ru/20250417/putin-2011805290.html

Путин назвал единственный вариант палестино-израильского урегулирования

Путин назвал единственный вариант палестино-израильского урегулирования - РИА Новости, 17.04.2025

Путин назвал единственный вариант палестино-израильского урегулирования

Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основании решения Организации Объединенных Наций, которое в первую очередь... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:58:00+03:00

2025-04-17T13:58:00+03:00

2025-04-17T14:16:00+03:00

владимир путин

в мире

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катар

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основании решения Организации Объединенных Наций, которое в первую очередь связано с сосуществованием двух государств, заявил президент России Владимир Путин."Мы со своей стороны так же считаем, как и вы, здесь у нас позиции совпадают, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решений Организации Объединенных Наций, в том числе это связано в первую очередь с созданием двух полноценных государств. Имею в виду в данном случае, конечно, создание Палестинского государства", - сказал Путин во время российско-катарских переговоров.

https://ria.ru/20250417/putin-2011804994.html

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владимир путин, в мире, россия, катар