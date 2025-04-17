https://ria.ru/20250417/putin-2011804994.html
Путин выразил заинтересованность в сохранении Сирии как суверенной страны
Путин выразил заинтересованность в сохранении Сирии как суверенной страны - РИА Новости, 17.04.2025
Путин выразил заинтересованность в сохранении Сирии как суверенной страны
Россия заинтересована в том, чтобы Сирия сохранилась как единое суверенное государство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:57:00+03:00
2025-04-17T13:57:00+03:00
2025-04-17T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Сирия сохранилась как единое суверенное государство, заявил президент РФ Владимир Путин.Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани находится в России с официальным визитом."Мы хотели бы сделать все для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство", - сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.
https://ria.ru/20250417/peregovory-2011803938.html
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сирия, россия, владимир путин, катар, в мире
Сирия, Россия, Владимир Путин, Катар, В мире
Путин выразил заинтересованность в сохранении Сирии как суверенной страны
Путин: РФ заинтересована в сохранении Сирии как суверенного государства