https://ria.ru/20250417/putin-2011785735.html

Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле

Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2025

Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле

Президенту США Дональду Трампу было доложено о недавнем разговоре президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа, заявил... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:44:00+03:00

2025-04-17T12:44:00+03:00

2025-04-17T12:44:00+03:00

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россия

стив уиткофф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу было доложено о недавнем разговоре президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу", - сказал Песков журналистам. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром 11 апреля. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.

https://ria.ru/20250411/peskov-2010761604.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, в мире