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Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле
Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2025
Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле
Президенту США Дональду Трампу было доложено о недавнем разговоре президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа, заявил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:44:00+03:00
2025-04-17T12:44:00+03:00
2025-04-17T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу было доложено о недавнем разговоре президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу", - сказал Песков журналистам. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром 11 апреля. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле
Песков: Трампу доложено о недавнем разговоре Путина и спецпосланника Уиткоффа