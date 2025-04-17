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Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2025
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12:44 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/putin-2011785735.html
Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле
Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2025
Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле
Президенту США Дональду Трампу было доложено о недавнем разговоре президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа, заявил... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:44:00+03:00
2025-04-17T12:44:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу было доложено о недавнем разговоре президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу", - сказал Песков журналистам. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром 11 апреля. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
https://ria.ru/20250411/peskov-2010761604.html
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сша, россия, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, в мире
США, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Трампу доложили о разговоре Путина и Уиткоффа, сообщили в Кремле

Песков: Трампу доложено о недавнем разговоре Путина и спецпосланника Уиткоффа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу было доложено о недавнем разговоре президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу", - сказал Песков журналистам.
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром 11 апреля. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Песков: встреча Путина и Уиткоффа позволит передать Трампу позицию России
11 апреля, 16:04
 
СШАРоссияСтив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
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