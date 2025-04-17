https://ria.ru/20250417/putin-2011707973.html

Путин обсудит ситуацию на Украине с эмиром Катара

Путин обсудит ситуацию на Украине с эмиром Катара - РИА Новости, 17.04.2025

Путин обсудит ситуацию на Украине с эмиром Катара

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, лидеры в ходе встречи в Москве обсудят двустороннее... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T00:15:00+03:00

2025-04-17T00:15:00+03:00

2025-04-17T00:41:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, лидеры в ходе встречи в Москве обсудят двустороннее сотрудничество Москвы и Дохи, вопросы украинского урегулирования, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Эмир Государства Катар Тамим бин Хамад Аль Тани будет находиться 17 апреля в России с официальным визитом. "Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня", - сообщили в Кремле накануне переговоров лидеров. Украинский вопрос Украинское урегулирование станет одной из тем переговоров лидеров России и Катара, об этом накануне встречи сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь пресс-секретарь МИД Государства Катар, доктор Маджид Аль-Ансари заявлял, что Катар с самого начала украинского конфликта стремился играть позитивную роль в его разрешении и приветствует любую свою возможную роль в усилиях по урегулированию украинского конфликта. Катар выступает главным посредником в работе по воссоединению семей из России и Украины. Доха помогла вернуть десятки детей их родителям и близким в России и на Украине. В последний раз подобные мероприятия состоялись в марте текущего года. Россия в посольстве Катара в Москве передала Украине пять детей, в свою очередь один подросток вернулся с Украины в РФ. Ситуация на Ближнем Востоке Катар остается одним из ключевых посредников по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По словам официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, Доха участвует в десяти посреднических процессах, которые идут одновременно, в том числе в посреднических усилиях между палестинским движением ХАМАС и Израилем. В январе 2025 года Катар принял участие в выработке договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня на 42 дня и объявил о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Катар готов стать посредником между США и Ираном для урегулирования конфликта между ними в связи с иранской ядерной программой, отмечали в Дохе. Там напомнили, что еще во время первого президентского срока Дональда Трампа власти Катара работали с Вашингтоном над соглашением с иранской стороной, а также выразили уверенность, что смогут вновь выполнять посреднические функции. Доха продолжала работу и в период президентства Джо Байдена. В 2024 году при посредничестве ближневосточного государства произошел обмен узниками между Ираном и США, которые вначале были вывезены в Катар. Сотрудничество России и Катара: от халяля до туризма Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отмечал значительный потенциал для развития двусторонних отношений. Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной. Причем такое увеличение ожидается в текущем году. Москва готова развивать сотрудничество и в сфере фармацевтики, помимо поставки лекарственных средств в Катар, власти РФ рассматривают возможность локализации производства в стране. Сохраняется интенсивное сотрудничество в сфере энергетики. Совместная работа ведется в рамках Форума стран - экспортеров газа, штаб-квартира которого находится в Дохе. Россия работает над организацией в Катар морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки внешней торговли. Кроме того, Москва заинтересована в увеличении частоты авиарейсов и расширении географии полетов в Катар для увеличения взаимного турпотока. Так, в 2024 году Катар посетили более 100 тысяч российских туристов, что на 22% больше, чем в 2023-м. Вместе с тем порядка 11 тысяч подданных эмирата совершили туристические поездки в РФ по итогам прошлого года. В настоящее время катарские авиалинии осуществляют девять регулярных рейсов в неделю между Москвой и Дохой. Также российская авиакомпания "Аэрофлот" выполняет чартерные рейсы в Доху два раза в неделю.

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https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html

https://ria.ru/20250316/krizis-2005327782.html

https://ria.ru/20250416/katar-2011531972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, катар, россия, доха, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, хамас, аэрофлот