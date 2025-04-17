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"Общий враг": на Западе сделали неожиданное заявление о Европе и России - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:45 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/pugalo-2011715308.html
"Общий враг": на Западе сделали неожиданное заявление о Европе и России
"Общий враг": на Западе сделали неожиданное заявление о Европе и России - РИА Новости, 17.04.2025
"Общий враг": на Западе сделали неожиданное заявление о Европе и России
Европа нашла новую общую цель, чтобы обосновать свое существование и решить экономические трудности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T02:45:00+03:00
2025-04-17T02:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
кит келлог
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Европа нашла новую общую цель, чтобы обосновать свое существование и решить экономические трудности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизенна YouTube."Сомневаюсь, что европейцы захотят участвовать в плане (План спецпосланника президента США Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля. — Прим. ред.) их экономика замедляется как минимум, долги множатся &lt;…&gt; Ирония в том, что ЕС был отчасти создан, чтобы предотвратить новую Мировую войну, в союзе есть и Германия, и Франция, некоторые хотели пригласить Россию по этой же причине &lt;…&gt; Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России &lt;…&gt; общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?" — сказал он.Политолог также отметил, что европейские политики находятся в своем мире и не осознают реальную ситуацию на Украине."Европа хочет, чтобы мирный договор выглядел как поражение России: репарации, границы 1991 года, глава Евродипломатии Кая Каллас даже упоминала трибунал &lt;…&gt; Они потеряли чувство реальности, они годами говорили о вступлении Украины в ЕС и НАТО &lt;…&gt; Это все равно что создать военные базы России в Мексике", — заключил Дизен.Одиннадцатого апреля Times писала, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после завершения конфликта — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой, но без наземных сил США. По данным газеты, спецпосланник говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран: британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве сил перестраховки, между ними и российскими силами могли бы быть украинские силы и буферная зона.В апреле директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения направления гарантийных сил на Украину говорят о подготовке иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250415/kallas-2011280175.html
https://ria.ru/20250416/frantsiya-2011422431.html
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россия, украина, европа, кит келлог
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Кит Келлог
"Общий враг": на Западе сделали неожиданное заявление о Европе и России

Профессор Глизен: геополитическая Европа нашла новое пугало в РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк Танк Т-80
Танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Европа нашла новую общую цель, чтобы обосновать свое существование и решить экономические трудности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизенна YouTube.
"Сомневаюсь, что европейцы захотят участвовать в плане (План спецпосланника президента США Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля. — Прим. ред.) их экономика замедляется как минимум, долги множатся <…> Ирония в том, что ЕС был отчасти создан, чтобы предотвратить новую Мировую войну, в союзе есть и Германия, и Франция, некоторые хотели пригласить Россию по этой же причине <…> Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России <…> общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?" — сказал он.
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Политолог также отметил, что европейские политики находятся в своем мире и не осознают реальную ситуацию на Украине.
"Европа хочет, чтобы мирный договор выглядел как поражение России: репарации, границы 1991 года, глава Евродипломатии Кая Каллас даже упоминала трибунал <…> Они потеряли чувство реальности, они годами говорили о вступлении Украины в ЕС и НАТО <…> Это все равно что создать военные базы России в Мексике", — заключил Дизен.
Одиннадцатого апреля Times писала, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после завершения конфликта — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой, но без наземных сил США. По данным газеты, спецпосланник говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран: британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве сил перестраховки, между ними и российскими силами могли бы быть украинские силы и буферная зона.
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В апреле директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения направления гарантийных сил на Украину говорят о подготовке иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Перевооружение Европы: потенциалы имеют значение
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаКит Келлог
 
 
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