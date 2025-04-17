https://ria.ru/20250417/pugalo-2011715308.html

"Общий враг": на Западе сделали неожиданное заявление о Европе и России

"Общий враг": на Западе сделали неожиданное заявление о Европе и России - РИА Новости, 17.04.2025

"Общий враг": на Западе сделали неожиданное заявление о Европе и России

Европа нашла новую общую цель, чтобы обосновать свое существование и решить экономические трудности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T02:45:00+03:00

2025-04-17T02:45:00+03:00

2025-04-17T02:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

европа

кит келлог

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Европа нашла новую общую цель, чтобы обосновать свое существование и решить экономические трудности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизенна YouTube."Сомневаюсь, что европейцы захотят участвовать в плане (План спецпосланника президента США Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля. — Прим. ред.) их экономика замедляется как минимум, долги множатся <…> Ирония в том, что ЕС был отчасти создан, чтобы предотвратить новую Мировую войну, в союзе есть и Германия, и Франция, некоторые хотели пригласить Россию по этой же причине <…> Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России <…> общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?" — сказал он.Политолог также отметил, что европейские политики находятся в своем мире и не осознают реальную ситуацию на Украине."Европа хочет, чтобы мирный договор выглядел как поражение России: репарации, границы 1991 года, глава Евродипломатии Кая Каллас даже упоминала трибунал <…> Они потеряли чувство реальности, они годами говорили о вступлении Украины в ЕС и НАТО <…> Это все равно что создать военные базы России в Мексике", — заключил Дизен.Одиннадцатого апреля Times писала, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после завершения конфликта — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой, но без наземных сил США. По данным газеты, спецпосланник говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран: британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины в качестве сил перестраховки, между ними и российскими силами могли бы быть украинские силы и буферная зона.В апреле директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждения направления гарантийных сил на Украину говорят о подготовке иностранной интервенции. По словам Полищука, Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.

https://ria.ru/20250415/kallas-2011280175.html

https://ria.ru/20250416/frantsiya-2011422431.html

https://ria.ru/20250416/evropa-2011419721.html

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россия, украина, европа, кит келлог