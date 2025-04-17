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"Диктатор, не иначе": откровения коллег об Алле Пугачевой - РИА Новости, 17.04.2025
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Шоубиз
 
17:40 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/pugacheva-2011856536.html
"Диктатор, не иначе": откровения коллег об Алле Пугачевой
"Диктатор, не иначе": откровения коллег об Алле Пугачевой - РИА Новости, 17.04.2025
"Диктатор, не иначе": откровения коллег об Алле Пугачевой
Ее карьера продлилась более 50 лет, а количество поклонников исчисляется миллионами. Однако за глянцевым фасадом примадонны скрывается и другая правда — жесткий РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:40:00+03:00
2025-04-17T17:40:00+03:00
шоубиз
россия
латвия
рига
алла пугачева
раймонд паулс
илья резник
мосфильм
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ее карьера продлилась более 50 лет, а количество поклонников исчисляется миллионами. Однако за глянцевым фасадом примадонны скрывается и другая правда — жесткий характер, скандалы и обиды тех, кто работал с ней бок о бок. Что говорят о Пугачевой бывшие музыканты, коллеги и сотрудники? В какие скандалы ввязывалась сама артистка, пренебрегая репутацией и общественным мнением и что могло на самом деле побудить ее уехать из России?"Диктатор на сцене"Латвийский композитор Раймонд Паулс написал для певицы Аллы Пугачевой десятки хитов. Расцвет карьеры Аллы Борисовны связан именно с песнями, написанными латвийцем. Он автор — "Миллион алых роз", "Маэстро", "Старинные часы" и многих других гениальных композиций.Однако несмотря на успешное и плодотворное сотрудничество, личные отношения певицы и композитора было сложными. По словам Раймонда, Пугачева часто обижала его и провоцировала скандалы. Один из их конфликтов связан с песней "Ещё не вечер".По началу композиция была написана для Пугачевой, но она не стала её исполнять. По словам Паулса, она углядела в тексте намек на скорый закат своей карьеры. В итоге мэтр предложил исполнить песню начинающей артистке Лайме Вайкуле. Эта песня стала хитом в репертуаре Лаймы, что не понравилось примадонне.Были случаи, когда Пугачева приезжала в Латвию в гастрольный тур, исполняла хиты Паулса, но при этом не приглашала создателя этих самых песен на свои выступления."Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу, — рассказал "Аргументам и Фактам" Раймонд Паулс. — Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить".Конфликт во время съемок "Рецитала"Один из крупнейших конфликтов в карьере примадонны случился в 1980-х годах во время съемок кинофильма "Рецитал". Примадонна внезапно ввязалась в потасовку с помощником режиссёра, порвала ему пальто, а также повредила один из автомобилей студии. Самое интересно, что все это произошло без каких-либо озвученных причин.В результате директор "Мосфильма" Николай Сизов отстранил Пугачеву от съемок. Есть версия, что скандальная ситуация вокруг фильма "Рецитал" испортила отношения Пугачевой с ее супругом Александром Стефановичем и даже стала причиной их развода.Просто так уволитьУ Аллы Борисовны было много инцидентов, связанных с ее подчиненными. Например, в 2007 году во время концерта в Сочи певица пришла в гримерку к музыкантам и сказала им, чтобы они искали себе новую работу. Причиной такому громкому заявлению стало нежелание гастролировать в ближайшее время. Тогда подобные слова повергли музыкальной коллектив в шок. Однако позже стало известно, что у артистки случился нервный срыв, и увольнять никого она не собиралась.Лишить певицу звания "Народная артистка РСФСР"В 1987 года певица оказалась в эпицентре очень крупного скандала. Ссора возникла между артисткой и администратором гостиницы "Прибалтийская" Нины Байковой. Все началось с того, что примадонна хотела занять именно номер люкс, однако для нее был забронирован другой номер.По предположениям, люксовые апартаменты были уже заняты, но Пугачеву это не смутило и она пыталась любимым способом попасть туда, куда хотела она. Алла Борисовна оскорбляла администратора отеля, повышала тон и даже угрожала. За вседозволенность артистку наказали.Ее песни сняли с радиоэфиров и подвергли публичному осуждению. Осуждали все: от верхушки до простых советских граждан. Даже были разговоры лишить звания "Народной артистки РСФСР". Сама же певица вела себя так, словно ничего не произошло.Звезды, которые ненавидят примадоннуПевица Маша Распутина была очень популярна, но внезапно пропала со сцены. Есть мнение, что повлияла на это Алла Пугачева. По одной из версий, виной стали близкие отношения Распутиной и Киркорова, когда он был ещё супругом Пугачёвой. По другой версии, Распутина плохо отозвалась концертной телепрограмме "Рождественские встреча" с участием Аллы Борисовны. Маша, получив приглашение, отказалась "водить хоровод вокруг Пугачёвой". После этого карьера Распутиной пошла на спад.Певица Виктория Цыганова уверена, что причиной её внезапного исчезновения со сцены стала Пугачева. Причиной разлада стала песня "Приходите в мой дом". Автором композиции был муж певицы Вадим Цыганов. По словам Вики, Алла Борисовна хотела купить права на песню. Однако Цыганов решил продать ее Михаилу Кругу. За это примадонна решила отомстить Виктории и повлиять на ее уход со сцены.От дружбы до ненавистиСоветский поэт Илья Резник не только плодотворно работал с певицей, но и дружил. Однако дружба с Пугачевой прекратилась, когда Резник разводился со своей второй супругой, узбекским балетмейстером и танцовщицей Мунирой Аргумбаевой. Певица была дружна с женой Резника, и во время довольно скандального развода не поддержала поэта. Более того, предоставила Мунире трех адвокатов. С той поры Резник и Пугачева больше не общались.Алла Пугачева — сложная и противоречивая личность. С одной стороны — гениальная артистка, которая изменила эстраду. С другой — жесткий руководитель, не терпящий слабости. Как известно, с началом СВО певица вместе с мужем, иноагентом Максимом Галкиным*, и их двумя детьми покинули Россию. Сейчас они живут в Израиле и не собираются возвращаться. Те, кто с ней работал, намекают: не факт, что эстрада примет ее обратно. И скандальная примадонна, возможно, знает об этом.* Признан иноагентом в России.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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россия, латвия, рига, алла пугачева, раймонд паулс, илья резник, мосфильм
Шоубиз, Россия, Латвия, Рига, Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Илья Резник, Мосфильм

"Диктатор, не иначе": откровения коллег об Алле Пугачевой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ее карьера продлилась более 50 лет, а количество поклонников исчисляется миллионами. Однако за глянцевым фасадом примадонны скрывается и другая правда — жесткий характер, скандалы и обиды тех, кто работал с ней бок о бок. Что говорят о Пугачевой бывшие музыканты, коллеги и сотрудники? В какие скандалы ввязывалась сама артистка, пренебрегая репутацией и общественным мнением и что могло на самом деле побудить ее уехать из России?

"Диктатор на сцене"

Латвийский композитор Раймонд Паулс написал для певицы Аллы Пугачевой десятки хитов. Расцвет карьеры Аллы Борисовны связан именно с песнями, написанными латвийцем. Он автор — "Миллион алых роз", "Маэстро", "Старинные часы" и многих других гениальных композиций.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРаймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Раймонд Паулс. Архивное фото
Однако несмотря на успешное и плодотворное сотрудничество, личные отношения певицы и композитора было сложными. По словам Раймонда, Пугачева часто обижала его и провоцировала скандалы. Один из их конфликтов связан с песней "Ещё не вечер".
По началу композиция была написана для Пугачевой, но она не стала её исполнять. По словам Паулса, она углядела в тексте намек на скорый закат своей карьеры. В итоге мэтр предложил исполнить песню начинающей артистке Лайме Вайкуле. Эта песня стала хитом в репертуаре Лаймы, что не понравилось примадонне.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Певица Лайма Вайкуле
Были случаи, когда Пугачева приезжала в Латвию в гастрольный тур, исполняла хиты Паулса, но при этом не приглашала создателя этих самых песен на свои выступления.
"Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу, — рассказал "Аргументам и Фактам" Раймонд Паулс. — Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить".
© РИА Новости / Владимир Саар | Перейти в медиабанкОткрытие международного конкурса "Новая волна" в Юрмале
Открытие международного конкурса Новая волна в Юрмале - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Владимир Саар
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Открытие международного конкурса "Новая волна" в Юрмале

Конфликт во время съемок "Рецитала"

Один из крупнейших конфликтов в карьере примадонны случился в 1980-х годах во время съемок кинофильма "Рецитал". Примадонна внезапно ввязалась в потасовку с помощником режиссёра, порвала ему пальто, а также повредила один из автомобилей студии. Самое интересно, что все это произошло без каких-либо озвученных причин.
В результате директор "Мосфильма" Николай Сизов отстранил Пугачеву от съемок. Есть версия, что скандальная ситуация вокруг фильма "Рецитал" испортила отношения Пугачевой с ее супругом Александром Стефановичем и даже стала причиной их развода.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкПугачева
Пугачева - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Пугачева

Просто так уволить

У Аллы Борисовны было много инцидентов, связанных с ее подчиненными. Например, в 2007 году во время концерта в Сочи певица пришла в гримерку к музыкантам и сказала им, чтобы они искали себе новую работу. Причиной такому громкому заявлению стало нежелание гастролировать в ближайшее время.
Тогда подобные слова повергли музыкальной коллектив в шок. Однако позже стало известно, что у артистки случился нервный срыв, и увольнять никого она не собиралась.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева

Лишить певицу звания "Народная артистка РСФСР"

В 1987 года певица оказалась в эпицентре очень крупного скандала. Ссора возникла между артисткой и администратором гостиницы "Прибалтийская" Нины Байковой. Все началось с того, что примадонна хотела занять именно номер люкс, однако для нее был забронирован другой номер.
По предположениям, люксовые апартаменты были уже заняты, но Пугачеву это не смутило и она пыталась любимым способом попасть туда, куда хотела она. Алла Борисовна оскорбляла администратора отеля, повышала тон и даже угрожала. За вседозволенность артистку наказали.
© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкЭстрадные певцы Алла Пугачева и Владимир Кузьмин во время выступления
Эстрадные певцы Алла Пугачева и Владимир Кузьмин во время выступления - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Эстрадные певцы Алла Пугачева и Владимир Кузьмин во время выступления
Ее песни сняли с радиоэфиров и подвергли публичному осуждению. Осуждали все: от верхушки до простых советских граждан. Даже были разговоры лишить звания "Народной артистки РСФСР". Сама же певица вела себя так, словно ничего не произошло.

Звезды, которые ненавидят примадонну

Певица Маша Распутина была очень популярна, но внезапно пропала со сцены. Есть мнение, что повлияла на это Алла Пугачева. По одной из версий, виной стали близкие отношения Распутиной и Киркорова, когда он был ещё супругом Пугачёвой. По другой версии, Распутина плохо отозвалась концертной телепрограмме "Рождественские встреча" с участием Аллы Борисовны.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Маша Распутина
Певица Маша Распутина - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Маша Распутина
Маша, получив приглашение, отказалась "водить хоровод вокруг Пугачёвой". После этого карьера Распутиной пошла на спад.
Певица Виктория Цыганова уверена, что причиной её внезапного исчезновения со сцены стала Пугачева. Причиной разлада стала песня "Приходите в мой дом". Автором композиции был муж певицы Вадим Цыганов.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева
По словам Вики, Алла Борисовна хотела купить права на песню. Однако Цыганов решил продать ее Михаилу Кругу. За это примадонна решила отомстить Виктории и повлиять на ее уход со сцены.

От дружбы до ненависти

Советский поэт Илья Резник не только плодотворно работал с певицей, но и дружил. Однако дружба с Пугачевой прекратилась, когда Резник разводился со своей второй супругой, узбекским балетмейстером и танцовщицей Мунирой Аргумбаевой. Певица была дружна с женой Резника, и во время довольно скандального развода не поддержала поэта. Более того, предоставила Мунире трех адвокатов. С той поры Резник и Пугачева больше не общались.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и поэт Илья Резник обсуждают текст новой песни
Певица Алла Пугачева и поэт Илья Резник обсуждают текст новой песни - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева и поэт Илья Резник обсуждают текст новой песни
Алла Пугачева — сложная и противоречивая личность. С одной стороны — гениальная артистка, которая изменила эстраду. С другой — жесткий руководитель, не терпящий слабости.
Как известно, с началом СВО певица вместе с мужем, иноагентом Максимом Галкиным*, и их двумя детьми покинули Россию. Сейчас они живут в Израиле и не собираются возвращаться. Те, кто с ней работал, намекают: не факт, что эстрада примет ее обратно. И скандальная примадонна, возможно, знает об этом.
* Признан иноагентом в России.
 
ШоубизРоссияЛатвияРигаАлла ПугачеваРаймонд ПаулсИлья РезникМосфильм
 
 
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