https://ria.ru/20250417/pugacheva-2011856536.html

"Диктатор, не иначе": откровения коллег об Алле Пугачевой

"Диктатор, не иначе": откровения коллег об Алле Пугачевой - РИА Новости, 17.04.2025

"Диктатор, не иначе": откровения коллег об Алле Пугачевой

Ее карьера продлилась более 50 лет, а количество поклонников исчисляется миллионами. Однако за глянцевым фасадом примадонны скрывается и другая правда — жесткий РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:40:00+03:00

2025-04-17T17:40:00+03:00

2025-04-17T17:40:00+03:00

шоубиз

россия

латвия

рига

алла пугачева

раймонд паулс

илья резник

мосфильм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/45/1552694549_0:272:2675:1777_1920x0_80_0_0_ff4ba2b446114f05cdc8217a31eb95c3.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ее карьера продлилась более 50 лет, а количество поклонников исчисляется миллионами. Однако за глянцевым фасадом примадонны скрывается и другая правда — жесткий характер, скандалы и обиды тех, кто работал с ней бок о бок. Что говорят о Пугачевой бывшие музыканты, коллеги и сотрудники? В какие скандалы ввязывалась сама артистка, пренебрегая репутацией и общественным мнением и что могло на самом деле побудить ее уехать из России?"Диктатор на сцене"Латвийский композитор Раймонд Паулс написал для певицы Аллы Пугачевой десятки хитов. Расцвет карьеры Аллы Борисовны связан именно с песнями, написанными латвийцем. Он автор — "Миллион алых роз", "Маэстро", "Старинные часы" и многих других гениальных композиций.Однако несмотря на успешное и плодотворное сотрудничество, личные отношения певицы и композитора было сложными. По словам Раймонда, Пугачева часто обижала его и провоцировала скандалы. Один из их конфликтов связан с песней "Ещё не вечер".По началу композиция была написана для Пугачевой, но она не стала её исполнять. По словам Паулса, она углядела в тексте намек на скорый закат своей карьеры. В итоге мэтр предложил исполнить песню начинающей артистке Лайме Вайкуле. Эта песня стала хитом в репертуаре Лаймы, что не понравилось примадонне.Были случаи, когда Пугачева приезжала в Латвию в гастрольный тур, исполняла хиты Паулса, но при этом не приглашала создателя этих самых песен на свои выступления."Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу, — рассказал "Аргументам и Фактам" Раймонд Паулс. — Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить".Конфликт во время съемок "Рецитала"Один из крупнейших конфликтов в карьере примадонны случился в 1980-х годах во время съемок кинофильма "Рецитал". Примадонна внезапно ввязалась в потасовку с помощником режиссёра, порвала ему пальто, а также повредила один из автомобилей студии. Самое интересно, что все это произошло без каких-либо озвученных причин.В результате директор "Мосфильма" Николай Сизов отстранил Пугачеву от съемок. Есть версия, что скандальная ситуация вокруг фильма "Рецитал" испортила отношения Пугачевой с ее супругом Александром Стефановичем и даже стала причиной их развода.Просто так уволитьУ Аллы Борисовны было много инцидентов, связанных с ее подчиненными. Например, в 2007 году во время концерта в Сочи певица пришла в гримерку к музыкантам и сказала им, чтобы они искали себе новую работу. Причиной такому громкому заявлению стало нежелание гастролировать в ближайшее время. Тогда подобные слова повергли музыкальной коллектив в шок. Однако позже стало известно, что у артистки случился нервный срыв, и увольнять никого она не собиралась.Лишить певицу звания "Народная артистка РСФСР"В 1987 года певица оказалась в эпицентре очень крупного скандала. Ссора возникла между артисткой и администратором гостиницы "Прибалтийская" Нины Байковой. Все началось с того, что примадонна хотела занять именно номер люкс, однако для нее был забронирован другой номер.По предположениям, люксовые апартаменты были уже заняты, но Пугачеву это не смутило и она пыталась любимым способом попасть туда, куда хотела она. Алла Борисовна оскорбляла администратора отеля, повышала тон и даже угрожала. За вседозволенность артистку наказали.Ее песни сняли с радиоэфиров и подвергли публичному осуждению. Осуждали все: от верхушки до простых советских граждан. Даже были разговоры лишить звания "Народной артистки РСФСР". Сама же певица вела себя так, словно ничего не произошло.Звезды, которые ненавидят примадоннуПевица Маша Распутина была очень популярна, но внезапно пропала со сцены. Есть мнение, что повлияла на это Алла Пугачева. По одной из версий, виной стали близкие отношения Распутиной и Киркорова, когда он был ещё супругом Пугачёвой. По другой версии, Распутина плохо отозвалась концертной телепрограмме "Рождественские встреча" с участием Аллы Борисовны. Маша, получив приглашение, отказалась "водить хоровод вокруг Пугачёвой". После этого карьера Распутиной пошла на спад.Певица Виктория Цыганова уверена, что причиной её внезапного исчезновения со сцены стала Пугачева. Причиной разлада стала песня "Приходите в мой дом". Автором композиции был муж певицы Вадим Цыганов. По словам Вики, Алла Борисовна хотела купить права на песню. Однако Цыганов решил продать ее Михаилу Кругу. За это примадонна решила отомстить Виктории и повлиять на ее уход со сцены.От дружбы до ненавистиСоветский поэт Илья Резник не только плодотворно работал с певицей, но и дружил. Однако дружба с Пугачевой прекратилась, когда Резник разводился со своей второй супругой, узбекским балетмейстером и танцовщицей Мунирой Аргумбаевой. Певица была дружна с женой Резника, и во время довольно скандального развода не поддержала поэта. Более того, предоставила Мунире трех адвокатов. С той поры Резник и Пугачева больше не общались.Алла Пугачева — сложная и противоречивая личность. С одной стороны — гениальная артистка, которая изменила эстраду. С другой — жесткий руководитель, не терпящий слабости. Как известно, с началом СВО певица вместе с мужем, иноагентом Максимом Галкиным*, и их двумя детьми покинули Россию. Сейчас они живут в Израиле и не собираются возвращаться. Те, кто с ней работал, намекают: не факт, что эстрада примет ее обратно. И скандальная примадонна, возможно, знает об этом.* Признан иноагентом в России.

россия

латвия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, латвия, рига, алла пугачева, раймонд паулс, илья резник, мосфильм