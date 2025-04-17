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В Псковской области задержали афериста, подозреваемого в краже - РИА Новости, 17.04.2025
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18:00 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/pskov-2011887241.html
В Псковской области задержали афериста, подозреваемого в краже
В Псковской области задержали афериста, подозреваемого в краже - РИА Новости, 17.04.2025
В Псковской области задержали афериста, подозреваемого в краже
Полиция задержала афериста из Псковской области, убедившего участника СВО привязать банковский аккаунт к номеру мужчины, после чего похитил более пяти миллионов РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:00:00+03:00
2025-04-17T18:00:00+03:00
происшествия
россия
псковская область
ярославская область
ирина волк
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Полиция задержала афериста из Псковской области, убедившего участника СВО привязать банковский аккаунт к номеру мужчины, после чего похитил более пяти миллионов рублей, подозреваемый заключен под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержали жителя Псковской области, подозреваемого в краже денег с банковского счета участника СВО", - написала Волк в Telegram-канале. По её словам, в полицию обратился мужчина и сообщил, что с августа 2024 по март 2025 года неизвестные похитили с его банковского счета более пяти миллионов рублей. Следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража). "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого на территории региона. По предварительным данным, злоумышленник воспользовался отсутствием телефона у мужчины и убедил его привязать находящийся в распоряжении афериста абонентский номер к своему банковскому аккаунту. После этого фигурант получил доступ к денежным средствам заявителя", - пояснила Волк. В настоящее время на 1,6 млн рублей на счетах задержанного наложен арест, а сам он заключен под стражу, отметили правоохранители.
https://ria.ru/20250410/ubiystvo-2010517060.html
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происшествия, россия, псковская область, ярославская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Псковская область, Ярославская область, Ирина Волк
В Псковской области задержали афериста, подозреваемого в краже

В Псковской области задержали афериста, подозреваемого в краже у участника СВО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Полиция задержала афериста из Псковской области, убедившего участника СВО привязать банковский аккаунт к номеру мужчины, после чего похитил более пяти миллионов рублей, подозреваемый заключен под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из Управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержали жителя Псковской области, подозреваемого в краже денег с банковского счета участника СВО", - написала Волк в Telegram-канале.
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По её словам, в полицию обратился мужчина и сообщил, что с августа 2024 по март 2025 года неизвестные похитили с его банковского счета более пяти миллионов рублей. Следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого на территории региона. По предварительным данным, злоумышленник воспользовался отсутствием телефона у мужчины и убедил его привязать находящийся в распоряжении афериста абонентский номер к своему банковскому аккаунту. После этого фигурант получил доступ к денежным средствам заявителя", - пояснила Волк.
В настоящее время на 1,6 млн рублей на счетах задержанного наложен арест, а сам он заключен под стражу, отметили правоохранители.
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ПроисшествияРоссияПсковская областьЯрославская областьИрина Волк
 
 
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