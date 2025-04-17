https://ria.ru/20250417/protest-2011756825.html

Токио заявил протест Москве из-за приостановки прохода судов у Курил

Токио заявил протест Москве из-за приостановки прохода судов у Курил - РИА Новости, 17.04.2025

Токио заявил протест Москве из-за приостановки прохода судов у Курил

Токио выразил протест Москве после приостановки права на проход иностранных судов возле Южных Курил, заявил генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:45:00+03:00

2025-04-17T10:45:00+03:00

2025-04-17T10:45:00+03:00

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ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. Токио выразил протест Москве после приостановки права на проход иностранных судов возле Южных Курил, заявил генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси."Шестнадцатого апреля по дипломатическим каналам российской стороне был передан протест", — сообщил он на пресс-конференции.Хаяси утверждает, что Япония получила соответствующее уведомление от российского ведомства, отвечающего за водные пути. В нем говорилось о временной приостановке права на проход иностранных военных кораблей и судов в районе Курильских островов.Время действия запрета — с 16:00 по японскому времени 16 апреля до полуночи 1 мая.Токио считает, что этот район — территориальные воды Японии. По мнению страны, подобные ограничения противоречат позиции островного государства по Южным Курилам.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

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есимаса хаяси, москва, токио, япония, в мире