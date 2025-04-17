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В Приморье вынесли приговор убийцам семьи из пяти человек - РИА Новости, 17.04.2025
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07:42 17.04.2025 (обновлено: 09:41 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/primore-2011729703.html
В Приморье вынесли приговор убийцам семьи из пяти человек
В Приморье вынесли приговор убийцам семьи из пяти человек - РИА Новости, 17.04.2025
В Приморье вынесли приговор убийцам семьи из пяти человек
Суд в Приморье приговорил к 14 годам 11 месяцам и 14 годам восьми месяцам колонии строгого режима двух мужчин, убивших в 1994 году семью из пяти человек, в том... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:42:00+03:00
2025-04-17T09:41:00+03:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к 14 годам 11 месяцам и 14 годам восьми месяцам колонии строгого режима двух мужчин, убивших в 1994 году семью из пяти человек, в том числе троих детей, сообщает прокуратура Приморья. Как установил суд, двое мужчин, рожденных в 1967 и 1968 годах, летом 1994 года, желая завладеть квартирой семьи Алатарцевых, вошли к ним в доверие и убедили их совершить сделку по ее отчуждению в пользу подконтрольного лица. Не желая быть раскрытыми, подсудимые пришли в квартиру семьи и убили супругов выстрелами в голову, а трех малолетних детей утопили в ванной, при этом убитая женщина была беременной. После преступления обвиняемые скрыли тела убитых, завладели квартирой и распорядились ей в своих интересах, добавила прокуратура. "С учетом позиции прокурора суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы одному сроком на 14 лет 11 месяцев, второму - сроком на 14 лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной прокуратуры. Прокуратура отмечает, что гражданские иски потерпевших по делу удовлетворены частично, приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250331/prigovor-2008441313.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье вынесли приговор убийцам семьи из пяти человек

В Приморье осудили двух мужчин, убивших в 1994 году семью с тремя детьми

© Прокуратура Приморского края/TelegramДвое мужчин, убивших семью из 5 человек 30 лет назад, в зале суда
Двое мужчин, убивших семью из 5 человек 30 лет назад, в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Двое мужчин, убивших семью из 5 человек 30 лет назад, в зале суда
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к 14 годам 11 месяцам и 14 годам восьми месяцам колонии строгого режима двух мужчин, убивших в 1994 году семью из пяти человек, в том числе троих детей, сообщает прокуратура Приморья.
Как установил суд, двое мужчин, рожденных в 1967 и 1968 годах, летом 1994 года, желая завладеть квартирой семьи Алатарцевых, вошли к ним в доверие и убедили их совершить сделку по ее отчуждению в пользу подконтрольного лица. Не желая быть раскрытыми, подсудимые пришли в квартиру семьи и убили супругов выстрелами в голову, а трех малолетних детей утопили в ванной, при этом убитая женщина была беременной. После преступления обвиняемые скрыли тела убитых, завладели квартирой и распорядились ей в своих интересах, добавила прокуратура.
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31 марта, 16:08
"С учетом позиции прокурора суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы одному сроком на 14 лет 11 месяцев, второму - сроком на 14 лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Прокуратура отмечает, что гражданские иски потерпевших по делу удовлетворены частично, приговор в законную силу не вступил.
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В Воронежской области вынесли приговор мужчине, убившему семью
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