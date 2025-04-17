В Омске вынесли приговор мужчине, убившему бывшую жену родственника
Задушившему и обокравшему экс-жену родственника жителю Омска дали 12 лет колонии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Житель Омска, под наркотиками задушивший экс-супругу родственника, а затем на ее машине съехавший в кювет, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщило региональное управление СУСК России.
По версии следствия, 30 июня 2024 года в Омске во время ссоры употребивший наркотики осужденный "задушил 39-летнюю бывшую супругу своего родственника, работавшую в службе такси, после чего похитил золотые украшения потерпевшей на сумму 54 тысячи рублей, положил тело в багажник ее автомобиля и выехал в Муромцевский район, где захоронил".
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"На следующий день с заявлением о пропаже матери в полицию обратился ее 19-летний сын. Во время поисковых мероприятий в Горьковском районе в кювете у трассы был обнаружен автомобиль пропавшей женщины, а через несколько дней в ломбарде при попытке сбыть похищенные ювелирные изделия был задержан 30-летний мужчина, который рассказал об обстоятельствах и причинах убийства и показал место, где спрятал тело", - говорится в телеграм-канале СУСК.
Выяснилось также, что на машине своей жертвы, также находясь под наркотиками, фигурант "по дороге в Омск не справился с управлением и съехал в кювет".
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год после отбытия основного наказания, а также взыскано в пользу потерпевшего 2,5 млн рублей в качестве возмещения морального и материального вреда", - отметили в СУСК.
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