https://ria.ru/20250417/prigovor-2011768268.html

В Омске вынесли приговор мужчине, убившему бывшую жену родственника

В Омске вынесли приговор мужчине, убившему бывшую жену родственника - РИА Новости, 17.04.2025

В Омске вынесли приговор мужчине, убившему бывшую жену родственника

Житель Омска, под наркотиками задушивший экс-супругу родственника, а затем на ее машине съехавший в кювет, приговорен к 12 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:33:00+03:00

2025-04-17T11:33:00+03:00

2025-04-17T11:33:00+03:00

происшествия

омск

россия

муромцевский район

стрельба в мурманске

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ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Житель Омска, под наркотиками задушивший экс-супругу родственника, а затем на ее машине съехавший в кювет, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщило региональное управление СУСК России. По версии следствия, 30 июня 2024 года в Омске во время ссоры употребивший наркотики осужденный "задушил 39-летнюю бывшую супругу своего родственника, работавшую в службе такси, после чего похитил золотые украшения потерпевшей на сумму 54 тысячи рублей, положил тело в багажник ее автомобиля и выехал в Муромцевский район, где захоронил". "На следующий день с заявлением о пропаже матери в полицию обратился ее 19-летний сын. Во время поисковых мероприятий в Горьковском районе в кювете у трассы был обнаружен автомобиль пропавшей женщины, а через несколько дней в ломбарде при попытке сбыть похищенные ювелирные изделия был задержан 30-летний мужчина, который рассказал об обстоятельствах и причинах убийства и показал место, где спрятал тело", - говорится в телеграм-канале СУСК. Выяснилось также, что на машине своей жертвы, также находясь под наркотиками, фигурант "по дороге в Омск не справился с управлением и съехал в кювет". "Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год после отбытия основного наказания, а также взыскано в пользу потерпевшего 2,5 млн рублей в качестве возмещения морального и материального вреда", - отметили в СУСК.

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

https://ria.ru/20250210/mordovija-1998396774.html

омск

россия

муромцевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, россия, муромцевский район, стрельба в мурманске