"Такого праздника нет". Почему Чистый четверг отмечают неправильно
У православных наступил Великий четверг
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛитургия в храме Христа Спасителя. 20 ноября 2017 года
Литургия в храме Христа Спасителя. 20 ноября 2017 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные встречают Великий четверг. В храмах по традиции вспоминают первое таинство причастия, установленное самим Иисусом. В народе же говорят про этот день иначе: Чистый. Почему так получилось и обязательно ли устраивать генеральную уборку — в материале РИА Новости.
Последняя заповедь
Как ни странно, но большинство стремится причаститься не на Пасху, а именно в Великий четверг. В храмах совершают особую литургию, в которой верующие в духовном смысле становятся соучастниками последней трапезы Христа с учениками.
"И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя", — звучит евангельский отрывок во время евхаристии.
Согласно вероучению, это таинство — центральное в жизни каждого христианина. Хлеб и вино претворяются в тело и кровь Спасителя. А человек, принимая их, соединяется с Богом.
Из-за этого, к слову, христиан еще в древности обвиняли в каннибализме. На самом деле, поясняют священнослужители, слово "тело" не означает плоть; речь идет о соединении со Христом по существу.
© Giampietrino, Giovanni Antonio BoltraffioКопия фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи
© Giampietrino, Giovanni Antonio Boltraffio
Копия фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи
Таинство причастия Иисус установил в Великий четверг. "Сие творите в Мое воспоминание", — заповедал он апостолам перед смертью.
Вольная трактовка
А произошло все на Тайной вечере: Спаситель с учениками собрались на трапезу в дни празднования Песаха. У иудеев этот строго регламентированный ритуал называется седером.
По устоявшемуся обычаю, в канун Песаха верующие со всей Иудеи устремлялись в Иерусалим: сперва принести жертву в Храме, а затем устроить седер.
Это напоминало Вавилонское столпотворение: в небольшой город съезжались сотни тысяч человек. Поэтому многие совершали необходимые обряды в течение всей предпасхальной недели.
Самой же трапезе предшествовало омовение. Как правило, воду подносили слуги. Однако в Тайную вечерю, как гласит Евангелие, Христос сам взял сосуд и полотенце.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛитургия в годовщину интронизации патриарха Кирилла
Литургия в годовщину интронизации патриарха Кирилла
"Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи! Не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его", — повествует евангелист Иоанн.
Жаркая погода в Москве
Этот эпизод и послужил основой для старинных обычаев, которые славяне соблюдали в Великий четверг. Например, считалось, что "старая" вода чудесным образом превращается в "новую". А смоченной ею тканью нужно непременно обтираться — чтобы неприкаянные души покойников не беспокоили по ночам.
Согласно самому распространенному поверью, утром в Великий четверг следует трижды прочесть молитву "Отче наш" и затем умыться — и тогда год пройдет благополучно.
Мера во всем
Это сохранилось до наших дней. Хотя с церковными канонами тут ничего общего. А само название "Чистый четверг" и вовсе недавнее.
Предпасхальный четверг именуется "Великим" или "Страстным". "Чистый" четверг в церковном календаре тоже есть, но в начале Великого поста — когда верующие убирают всю скоромную пищу.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВ Великий четверг патриарх Кирилл провел богослужение и чин умовения ног
В Великий четверг патриарх Кирилл провел богослужение и чин умовения ног
К слову, в старину так поступали не только с продуктами, но и с предметами роскоши. В XIX веке, например, крестьяне прятали в сундуки кружевные занавески, зеркала и украшения. Интерьер становился более аскетичным — под стать долгому говению.
А вот в четверг Страстной седмицы устраивали дома генеральную уборку. А также пекли куличи и красили яйца.
Но, подчеркивают священники, ни в коем случае нельзя смешивать эти обычаи с сутью христианской веры. Да, ничего плохого в наведении порядка перед Пасхой нет. Но во всем должна быть мера.
Иначе есть риск впасть в суеверие: человек моргнуть не успеет, как подчинит себя различным приметам и поверьям. Поэтому от всяких крайностей — особенно на Страстной неделе — следует держаться подальше.
"В правилах такого нет". Главное заблуждение об освященной вербе
13 апреля, 08:00