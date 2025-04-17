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Греция ограничит срок пребывания нелегальных мигрантов - РИА Новости, 17.04.2025
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17:55 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/pravitelstvo-2011886143.html
Греция ограничит срок пребывания нелегальных мигрантов
Греция ограничит срок пребывания нелегальных мигрантов - РИА Новости, 17.04.2025
Греция ограничит срок пребывания нелегальных мигрантов
Правительство Греции ужесточает миграционное законодательство, нелегальных мигранты до высылки не смогут находиться в стране более 18 месяцев, сообщил министр... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:55:00+03:00
2025-04-17T17:55:00+03:00
в мире
греция
европа
эгейское море
макис воридис
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство Греции ужесточает миграционное законодательство, нелегальных мигранты до высылки не смогут находиться в стране более 18 месяцев, сообщил министр по вопросам миграции и предоставления убежища Макис Воридис телеканалу Skai. По его словам, он обсуждал борьбу с нелегальной миграцией с министром судоходства и островной политики Василисом Кикилиасом, в ведении которого находится служба береговой охраны. "Вчера я встречался с Василисом Кикилиасом, поскольку у нас общие стратегические цели. Среди целей общей политики правительства - эффективная охрана границ и предотвращение нелегальной иммиграции. И это битва, которую наша береговая охрана ведет каждый день. За первые 4 месяца было арестовано более 150 торговцев людьми. Каждый день арестовывают больше одного человека", - сказал Воридис. Что касается нелегальных иммигрантов, то подготовленный законопроект развивает систему их возврата, а до высылки нелегальные мигранты будут находиться под стражей, уточнил министр. "Они въезжают нелегально, нарушая наш закон о легальном въезде в страну. Ответом на это, к счастью, является европейская политика, и Европа перешла на позиции, которые Греция всегда поддерживала. Позиции заключаются в том, что нам нужно развивать и расширять систему возврата, которая у нас есть. Когда кто-то находится в Греции нелегально, либо не имеет убежища, либо не имеет вида на жительство, он должен быть возвращен либо в страну своего происхождения, либо в страну, из которой он прибыл, если это безопасная страна. Нам нужно усилить весь механизм возврата, и это одна из главных задач, которые мы должны выполнить", - добавил Воридис. По его словам, власти ужесточают всю систему на юридическом уровне. "Вчера мы закончили первую проработку проекта закона о возврате. Мы ужесточаем закон. Один вопрос - это время, а другой вопрос - более эффективная реализация административных мер. Это означает, что нелегальный иммигрант должен быть взят под стражу, чтобы быть высланным. Административное ограничение может длиться до 18 месяцев", - подчеркнул Воридис. Греция является транзитной страной для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки, большинство из них прибывают по морю из Турции. В 2015-2016 годах Эгейское море пересекли 1,5 миллиона нелегальных мигрантов . В 2015 году 75% мигрантов , нелегально прибывших в Европу, въехали через Грецию . В последние годы Греция усилила охрану границ и поток мигрантов резко сократился. Тем не менее ежедневно десятки мигрантов прибывают на острова Эгейского моря.
https://ria.ru/20250311/migranty-2004373351.html
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греция
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в мире, греция, европа, эгейское море, макис воридис
В мире, Греция, Европа, Эгейское море, Макис Воридис
Греция ограничит срок пребывания нелегальных мигрантов

Греция ограничит срок пребывания нелегальных мигрантов 18 месяцами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБеженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции
Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство Греции ужесточает миграционное законодательство, нелегальных мигранты до высылки не смогут находиться в стране более 18 месяцев, сообщил министр по вопросам миграции и предоставления убежища Макис Воридис телеканалу Skai.
По его словам, он обсуждал борьбу с нелегальной миграцией с министром судоходства и островной политики Василисом Кикилиасом, в ведении которого находится служба береговой охраны.
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"Вчера я встречался с Василисом Кикилиасом, поскольку у нас общие стратегические цели. Среди целей общей политики правительства - эффективная охрана границ и предотвращение нелегальной иммиграции. И это битва, которую наша береговая охрана ведет каждый день. За первые 4 месяца было арестовано более 150 торговцев людьми. Каждый день арестовывают больше одного человека", - сказал Воридис.
Что касается нелегальных иммигрантов, то подготовленный законопроект развивает систему их возврата, а до высылки нелегальные мигранты будут находиться под стражей, уточнил министр. "Они въезжают нелегально, нарушая наш закон о легальном въезде в страну. Ответом на это, к счастью, является европейская политика, и Европа перешла на позиции, которые Греция всегда поддерживала. Позиции заключаются в том, что нам нужно развивать и расширять систему возврата, которая у нас есть. Когда кто-то находится в Греции нелегально, либо не имеет убежища, либо не имеет вида на жительство, он должен быть возвращен либо в страну своего происхождения, либо в страну, из которой он прибыл, если это безопасная страна. Нам нужно усилить весь механизм возврата, и это одна из главных задач, которые мы должны выполнить", - добавил Воридис.
По его словам, власти ужесточают всю систему на юридическом уровне.
"Вчера мы закончили первую проработку проекта закона о возврате. Мы ужесточаем закон. Один вопрос - это время, а другой вопрос - более эффективная реализация административных мер. Это означает, что нелегальный иммигрант должен быть взят под стражу, чтобы быть высланным. Административное ограничение может длиться до 18 месяцев", - подчеркнул Воридис.
Греция является транзитной страной для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки, большинство из них прибывают по морю из Турции. В 2015-2016 годах Эгейское море пересекли 1,5 миллиона нелегальных мигрантов . В 2015 году 75% мигрантов , нелегально прибывших в Европу, въехали через Грецию . В последние годы Греция усилила охрану границ и поток мигрантов резко сократился.
Тем не менее ежедневно десятки мигрантов прибывают на острова Эгейского моря.
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