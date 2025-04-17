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В России потушили 48 природных пожаров за сутки
В России потушили 48 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 17.04.2025
В России потушили 48 природных пожаров за сутки
За минувшие сутки на всей территории России потушили 48 природных пожаров на площади более 5,7 тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:39:00+03:00
2025-04-17T09:39:00+03:00
2025-04-17T11:37:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 48 природных пожаров на площади более 5,7 тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, <…> в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5772 гектара", — говорится в релизе. К полуночи 17 апреля в России действовали 90 лесных пожаров на площади 110 241 гектар. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Забайкальском крае — 56 пожаров на 95,3 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край
Происшествия, Россия, Забайкальский край
В России потушили 48 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 48 природных пожаров на площади 5772 га