https://ria.ru/20250417/pozhary-2011745278.html

В России потушили 48 природных пожаров за сутки

В России потушили 48 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 17.04.2025

В России потушили 48 природных пожаров за сутки

За минувшие сутки на всей территории России потушили 48 природных пожаров на площади более 5,7 тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:39:00+03:00

2025-04-17T09:39:00+03:00

2025-04-17T11:37:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 48 природных пожаров на площади более 5,7 тысячи гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, <…> в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5772 гектара", — говорится в релизе. К полуночи 17 апреля в России действовали 90 лесных пожаров на площади 110 241 гектар. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Забайкальском крае — 56 пожаров на 95,3 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

россия

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край