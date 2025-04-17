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В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок
В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок - РИА Новости, 17.04.2025
В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок
Пожар в цехе в Уфе потушен на площади 800 "квадратов", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:35:00+03:00
2025-04-17T15:35:00+03:00
2025-04-17T15:35:00+03:00
происшествия
уфа
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республика башкортостан
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Пожар в цехе в Уфе потушен на площади 800 "квадратов", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. Ранее ведомство сообщало о возгорании в цехе по производству лодок на улице Турбинная. "Пожар в цеху по производству лодок в Уфе полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе журналистам.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок
В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок из ПВХ на 800 квадратах