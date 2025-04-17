https://ria.ru/20250417/pozhar-2011834454.html

В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок

В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок - РИА Новости, 17.04.2025

В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок

Пожар в цехе в Уфе потушен на площади 800 "квадратов", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:35:00+03:00

2025-04-17T15:35:00+03:00

2025-04-17T15:35:00+03:00

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 17 апр - РИА Новости. Пожар в цехе в Уфе потушен на площади 800 "квадратов", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. Ранее ведомство сообщало о возгорании в цехе по производству лодок на улице Турбинная. "Пожар в цеху по производству лодок в Уфе полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе журналистам.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

уфа

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан