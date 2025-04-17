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В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок - РИА Новости, 17.04.2025
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15:35 17.04.2025
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В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок
В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок - РИА Новости, 17.04.2025
В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок
Пожар в цехе в Уфе потушен на площади 800 "квадратов", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:35:00+03:00
2025-04-17T15:35:00+03:00
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Пожар в цехе в Уфе потушен на площади 800 "квадратов", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. Ранее ведомство сообщало о возгорании в цехе по производству лодок на улице Турбинная. "Пожар в цеху по производству лодок в Уфе полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе журналистам.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
уфа
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок

В Уфе потушили пожар в цехе по производству лодок из ПВХ на 800 квадратах

© МЧС России/TelegramТушение пожара в цеху по производству лодок из ПВХ в Башкортостане
Тушение пожара в цеху по производству лодок из ПВХ в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в цеху по производству лодок из ПВХ в Башкортостане
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Пожар в цехе в Уфе потушен на площади 800 "квадратов", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее ведомство сообщало о возгорании в цехе по производству лодок на улице Турбинная.
"Пожар в цеху по производству лодок в Уфе полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе журналистам.
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ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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