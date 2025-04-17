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В Уфе локализовали пожар на производстве лодок
В Уфе локализовали пожар на производстве лодок - РИА Новости, 17.04.2025
В Уфе локализовали пожар на производстве лодок
Пожар на производстве в Уфе локализован на площади 800 квадратных метров, удалось предотвратить взрыв кислородных баллонов, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:11:00+03:00
2025-04-17T09:11:00+03:00
2025-04-17T09:24:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пожар на производстве в Уфе локализован на площади 800 квадратных метров, удалось предотвратить взрыв кислородных баллонов, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что в Уфе горит цех по производству лодок на предварительной площади 400 "квадратов", информация о пострадавших не поступала."Огнеборцы МЧС России предотвратили взрыв кислородных баллонов на пожаре в Уфе. Из здания вынесли более 10 баллонов. Пожар локализован на 800 "квадратах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе локализовали пожар на производстве лодок
В Уфе локализовали пожар на производстве лодок на площади 800 квадратов