https://ria.ru/20250417/pozhar-2011737403.html

В Уфе локализовали пожар на производстве лодок

В Уфе локализовали пожар на производстве лодок - РИА Новости, 17.04.2025

В Уфе локализовали пожар на производстве лодок

Пожар на производстве в Уфе локализован на площади 800 квадратных метров, удалось предотвратить взрыв кислородных баллонов, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:11:00+03:00

2025-04-17T09:11:00+03:00

2025-04-17T09:24:00+03:00

происшествия

уфа

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пожар на производстве в Уфе локализован на площади 800 квадратных метров, удалось предотвратить взрыв кислородных баллонов, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что в Уфе горит цех по производству лодок на предварительной площади 400 "квадратов", информация о пострадавших не поступала."Огнеборцы МЧС России предотвратили взрыв кислородных баллонов на пожаре в Уфе. Из здания вынесли более 10 баллонов. Пожар локализован на 800 "квадратах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)