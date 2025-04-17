https://ria.ru/20250417/pozhar-2011733032.html

В Уфе загорелся цех по производству лодок

В Уфе загорелся цех по производству лодок - РИА Новости, 17.04.2025

В Уфе загорелся цех по производству лодок

В Уфе горит цех по производству лодок, предварительно, площадь пожара 400 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщается в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:26:00+03:00

2025-04-17T08:26:00+03:00

2025-04-17T09:24:00+03:00

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Уфе горит цех по производству лодок, предварительно, площадь пожара 400 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."В Уфе горит цех по производству лодок из ПВХ. Предварительно, площадь пожара - 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации привлечены порядка 40 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

уфа

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)