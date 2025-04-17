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В Уфе загорелся цех по производству лодок
В Уфе загорелся цех по производству лодок - РИА Новости, 17.04.2025
В Уфе загорелся цех по производству лодок
В Уфе горит цех по производству лодок, предварительно, площадь пожара 400 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщается в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:26:00+03:00
2025-04-17T08:26:00+03:00
2025-04-17T09:24:00+03:00
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Уфе горит цех по производству лодок, предварительно, площадь пожара 400 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."В Уфе горит цех по производству лодок из ПВХ. Предварительно, площадь пожара - 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации привлечены порядка 40 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе загорелся цех по производству лодок
В Уфе загорелся цех по производству лодок из ПВХ на площади около 400 квадратов