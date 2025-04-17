https://ria.ru/20250417/pozhar-2011727552.html
В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар
В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.04.2025
В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар
В Москве на территории трансформаторной подстанции произошел пожар, пострадавших нет, причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:15:00+03:00
2025-04-17T07:15:00+03:00
2025-04-17T08:20:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011731452_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c89a86899958afd4dc1138ee59bbb944.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Москве на территории трансформаторной подстанции произошел пожар, пострадавших нет, причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде произошел пожар. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
https://ria.ru/20250409/pozhar-2010153141.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011731452_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d58942f630ee217a45017487e1a32a8c.jpg
Пожар на трансформаторной подстанции в Востряковском проезде в Москве
Пожар произошел рано утром на трансформаторной подстанции в Востряковском проезде в Москве, сообщила столичная прокуратура.
Причина пока не установлена, огонь уже потушили, пострадавших нет.
2025-04-17T07:15
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар
В Востряковском проезде в Москве вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Москве на территории трансформаторной подстанции произошел пожар, пострадавших нет, причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде произошел пожар. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.