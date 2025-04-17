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В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.04.2025
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07:15 17.04.2025 (обновлено: 08:20 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/pozhar-2011727552.html
В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар
В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.04.2025
В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар
В Москве на территории трансформаторной подстанции произошел пожар, пострадавших нет, причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:15:00+03:00
2025-04-17T08:20:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Москве на территории трансформаторной подстанции произошел пожар, пострадавших нет, причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде произошел пожар. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
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Пожар на трансформаторной подстанции в Востряковском проезде в Москве
Пожар произошел рано утром на трансформаторной подстанции в Востряковском проезде в Москве, сообщила столичная прокуратура. Причина пока не установлена, огонь уже потушили, пострадавших нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар

В Востряковском проезде в Москве вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Москве на территории трансформаторной подстанции произошел пожар, пострадавших нет, причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде произошел пожар. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
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