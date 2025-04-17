https://ria.ru/20250417/pozhar-2011727552.html

В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар

В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.04.2025

В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар

В Москве на территории трансформаторной подстанции произошел пожар, пострадавших нет, причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:15:00+03:00

2025-04-17T07:15:00+03:00

2025-04-17T08:20:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Москве на территории трансформаторной подстанции произошел пожар, пострадавших нет, причины устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде произошел пожар. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время пожар ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

https://ria.ru/20250409/pozhar-2010153141.html

москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Пожар на трансформаторной подстанции в Востряковском проезде в Москве Пожар произошел рано утром на трансформаторной подстанции в Востряковском проезде в Москве, сообщила столичная прокуратура. Причина пока не установлена, огонь уже потушили, пострадавших нет. 2025-04-17T07:15 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва