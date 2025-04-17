https://ria.ru/20250417/pozdravlenie--2011857695.html

Посол России передал избранному президенту Эквадора поздравление от Путина

Посол России передал избранному президенту Эквадора поздравление от Путина - РИА Новости, 17.04.2025

Посол России передал избранному президенту Эквадора поздравление от Путина

Посол России Владимир Спринчан передал избранному президенту Эквадора Даниэлю Нобоа поздравление с переизбранием на пост главы государства от российского лидера РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:24:00+03:00

2025-04-17T16:24:00+03:00

2025-04-17T16:26:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апр - РИА Новости. Посол России Владимир Спринчан передал избранному президенту Эквадора Даниэлю Нобоа поздравление с переизбранием на пост главы государства от российского лидера Владимира Путина, Нобоа признал Россию одним из важнейших партнёров, сообщил Спринчан РИА Новости.Он заявил, что передал избранному президенту Даниэлю Нобоа поздравительное послание от Владимира Путина "по случаю переизбрания его на пост главы государства". В нем российский лидер "пожелал здоровья, успехов, благополучия, а также выразил уверенность, что под его руководством Эквадор продолжит взаимодействие с Россией во всех сферах", отметил посол РФ.Спринчан уточнил, что состоялся достаточно продолжительный разговор, в рамках которого с интересом были обсуждены многие вопросы и перспективы сотрудничества в экономике, гуманитарной сфере, в образовании. "Избранный президент признал, что Россия является одним из важнейших партнёров Эквадора. Надеюсь, этот фактор сыграет позитивную роль в укреплении двусторонних связей", - сказал Спринчан."Стороны сошлись во мнении о необходимости углубления взаимодействия между странами", - добавил он.

https://ria.ru/20250414/rossija-2011071448.html

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россия, владимир путин, в мире, эквадор