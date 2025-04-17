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Посол России передал избранному президенту Эквадора поздравление от Путина - РИА Новости, 17.04.2025
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16:24 17.04.2025 (обновлено: 16:26 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/pozdravlenie--2011857695.html
Посол России передал избранному президенту Эквадора поздравление от Путина
Посол России передал избранному президенту Эквадора поздравление от Путина - РИА Новости, 17.04.2025
Посол России передал избранному президенту Эквадора поздравление от Путина
Посол России Владимир Спринчан передал избранному президенту Эквадора Даниэлю Нобоа поздравление с переизбранием на пост главы государства от российского лидера РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:24:00+03:00
2025-04-17T16:26:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апр - РИА Новости. Посол России Владимир Спринчан передал избранному президенту Эквадора Даниэлю Нобоа поздравление с переизбранием на пост главы государства от российского лидера Владимира Путина, Нобоа признал Россию одним из важнейших партнёров, сообщил Спринчан РИА Новости.Он заявил, что передал избранному президенту Даниэлю Нобоа поздравительное послание от Владимира Путина "по случаю переизбрания его на пост главы государства". В нем российский лидер "пожелал здоровья, успехов, благополучия, а также выразил уверенность, что под его руководством Эквадор продолжит взаимодействие с Россией во всех сферах", отметил посол РФ.Спринчан уточнил, что состоялся достаточно продолжительный разговор, в рамках которого с интересом были обсуждены многие вопросы и перспективы сотрудничества в экономике, гуманитарной сфере, в образовании. "Избранный президент признал, что Россия является одним из важнейших партнёров Эквадора. Надеюсь, этот фактор сыграет позитивную роль в укреплении двусторонних связей", - сказал Спринчан."Стороны сошлись во мнении о необходимости углубления взаимодействия между странами", - добавил он.
https://ria.ru/20250414/rossija-2011071448.html
https://ria.ru/20250417/ekvador-2011718802.html
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россия, владимир путин, в мире, эквадор
Россия, Владимир Путин, В мире, Эквадор
Посол России передал избранному президенту Эквадора поздравление от Путина

Посол РФ Спринчан передал избранному президенту Эквадора поздравление от Путина

© AP Photo / Dolores OchoaПрезидент Эквадора Даниэль Нобоа
Президент Эквадора Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апр - РИА Новости. Посол России Владимир Спринчан передал избранному президенту Эквадора Даниэлю Нобоа поздравление с переизбранием на пост главы государства от российского лидера Владимира Путина, Нобоа признал Россию одним из важнейших партнёров, сообщил Спринчан РИА Новости.
Он заявил, что передал избранному президенту Даниэлю Нобоа поздравительное послание от Владимира Путина "по случаю переизбрания его на пост главы государства". В нем российский лидер "пожелал здоровья, успехов, благополучия, а также выразил уверенность, что под его руководством Эквадор продолжит взаимодействие с Россией во всех сферах", отметил посол РФ.
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Спринчан уточнил, что состоялся достаточно продолжительный разговор, в рамках которого с интересом были обсуждены многие вопросы и перспективы сотрудничества в экономике, гуманитарной сфере, в образовании. "Избранный президент признал, что Россия является одним из важнейших партнёров Эквадора. Надеюсь, этот фактор сыграет позитивную роль в укреплении двусторонних связей", - сказал Спринчан.
"Стороны сошлись во мнении о необходимости углубления взаимодействия между странами", - добавил он.
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