https://ria.ru/20250417/posolstvo-2011870751.html

Посольство Афганистана приветствует решение суда по "Талибану"

Посольство Афганистана приветствует решение суда по "Талибану" - РИА Новости, 17.04.2025

Посольство Афганистана приветствует решение суда по "Талибану"

Посольство Афганистана в России приветствует решение Верховного суда России о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:56:00+03:00

2025-04-17T16:56:00+03:00

2025-04-17T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посольство Афганистана в России приветствует решение Верховного суда России о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России, заявили РИА Новости в афганском посольстве в Москве. "Мы рады принятию такого решения и выражаем благодарность Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций.

https://ria.ru/20250417/taliban-2011869574.html

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в мире, россия, афганистан, москва, игорь краснов, талибан, оон