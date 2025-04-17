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Посольство Афганистана приветствует решение суда по "Талибану"
Посольство Афганистана приветствует решение суда по "Талибану" - РИА Новости, 17.04.2025
Посольство Афганистана приветствует решение суда по "Талибану"
Посольство Афганистана в России приветствует решение Верховного суда России о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:56:00+03:00
2025-04-17T16:56:00+03:00
2025-04-17T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посольство Афганистана в России приветствует решение Верховного суда России о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России, заявили РИА Новости в афганском посольстве в Москве. "Мы рады принятию такого решения и выражаем благодарность Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций.
https://ria.ru/20250417/taliban-2011869574.html
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в мире, россия, афганистан, москва, игорь краснов, талибан, оон
В мире, Россия, Афганистан, Москва, Игорь Краснов, Талибан, ООН
Посольство Афганистана приветствует решение суда по "Талибану"
Афганское посольство приветствует остановку запрета деятельности Талибана в РФ