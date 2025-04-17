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Посол сообщил МИД Афганистана о снятии запрета на деятельность "Талибана" - РИА Новости, 17.04.2025
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18:52 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/posol-2011895795.html
Посол сообщил МИД Афганистана о снятии запрета на деятельность "Талибана"
Посол сообщил МИД Афганистана о снятии запрета на деятельность "Талибана" - РИА Новости, 17.04.2025
Посол сообщил МИД Афганистана о снятии запрета на деятельность "Талибана"
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов официально проинформировал исполняющего обязанности главы афганского МИД Амиру Хану Муттаки о снятии запрета на... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:52:00+03:00
2025-04-17T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов официально проинформировал исполняющего обязанности главы афганского МИД Амиру Хану Муттаки о снятии запрета на деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России, сообщает телеканал Tolo News. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов официально проинформировал и.о. министра иностранных дел Амира Хана Муттаки о том, что его страна исключила название Исламского Эмирата (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) из списка запрещенных организаций", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в афганском МИД расценили решение Верховного суда РФ как историческое, оно будет способствовать укреплению отношений Москвы и Кабула.
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в мире, россия, афганистан, москва, дмитрий жирнов, игорь краснов, талибан, оон
В мире, Россия, Афганистан, Москва, Дмитрий Жирнов, Игорь Краснов, Талибан, ООН
Посол сообщил МИД Афганистана о снятии запрета на деятельность "Талибана"

Посол Жирнов сообщил Муттаки о снятии запрета на деятельность талибов в России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк Дмитрий Жирнов
 Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дмитрий Жирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов официально проинформировал исполняющего обязанности главы афганского МИД Амиру Хану Муттаки о снятии запрета на деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России, сообщает телеканал Tolo News.
В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций.
"Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов официально проинформировал и.о. министра иностранных дел Амира Хана Муттаки о том, что его страна исключила название Исламского Эмирата (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) из списка запрещенных организаций", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в афганском МИД расценили решение Верховного суда РФ как историческое, оно будет способствовать укреплению отношений Москвы и Кабула.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Эксперт рассказал о значении приостановки запрета "Талибана" в России
Вчера, 17:49
 
В миреРоссияАфганистанМоскваДмитрий ЖирновИгорь КрасновТалибанООН
 
 
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