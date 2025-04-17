https://ria.ru/20250417/poshliny-2011857457.html

NBC назвал пошлины катастрофой для американских виноделов

NBC назвал пошлины катастрофой для американских виноделов - РИА Новости, 17.04.2025

NBC назвал пошлины катастрофой для американских виноделов

Вводимые властями США торговые пошлины могут стать катастрофой для производителей вина в стране, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей индустрии. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:24:00+03:00

2025-04-17T16:24:00+03:00

2025-04-17T16:24:00+03:00

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введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вводимые властями США торговые пошлины могут стать катастрофой для производителей вина в стране, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей индустрии. "Отказ Канады от американского вина и международные пошлины администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа усугубили тяготы уже находившейся под давлением винной индустрии до того, что им будет сложно оправиться от этого… Результатом может стать катастрофа для винной индустрии в США", - указывает телеканал. Отмечается, что американская винная индустрия потеряла значительный доход от экспорта своей продукции в Канаду, которая импортирует больше всего американского вина в мире. Телеканал напоминает, что в прошлом месяце Канада начала бойкот американского спиртного, убрав его с полок магазинов и из ресторанов по всей стране. Помимо этого, пошлины могут привести к проблеме с закупкой за рубежом продукции, необходимой производителям США для разлива вина. Цены на пустые бутылки, закупаемые в Китае, могут стать непомерными из-за крайне высоких взаимных пошлин, указывает телеканал. Помимо этого, пошлины также повлияют на стоимость приобретаемых во Франции винных бочек, а также пробок из Испании.

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авто, сша, канада, китай, nbc, введение трампом пошлин на импорт, в мире