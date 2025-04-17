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В Польше обвинили власти в сокрытии взрыва в варшавском аэропорту

В Польше обвинили власти в сокрытии взрыва в варшавском аэропорту - РИА Новости, 17.04.2025

В Польше обвинили власти в сокрытии взрыва в варшавском аэропорту

Польские власти более недели скрывают факт взрыва, произошедшего в варшавском аэропорту имени Шопена, сообщает радиостанция RadioZet. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:56:00+03:00

2025-04-17T15:56:00+03:00

2025-04-17T15:56:00+03:00

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ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Польские власти более недели скрывают факт взрыва, произошедшего в варшавском аэропорту имени Шопена, сообщает радиостанция RadioZet. "Инцидент произошел 6 апреля этого года. Во время опорожнения одного из мусорных контейнеров в первом терминале аэропорта имени Шопена внутри мусоровоза раздался звук, похожий на взрыв, а затем появился огненный шар", - говорится в сообщении. Отмечается, что водителю мусоровоза удалось избежать серьезных травм потому, что в момент взрыва он стоял в стороне от своего транспортного средства. В специальном письме польским аэропортам компания, вывозящая мусор, написала, что "вместо предполагаемых бытовых отходов в контейнере оказались легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, что и стало причиной взрыва во время использования функции уплотнения мусора". Причины взрыва и тип материалов, которые могли его вызвать, остаются неизвестными, отмечает радиостанция.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, варшава