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В Польше обвинили власти в сокрытии взрыва в варшавском аэропорту
В Польше обвинили власти в сокрытии взрыва в варшавском аэропорту - РИА Новости, 17.04.2025
В Польше обвинили власти в сокрытии взрыва в варшавском аэропорту
Польские власти более недели скрывают факт взрыва, произошедшего в варшавском аэропорту имени Шопена, сообщает радиостанция RadioZet. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:56:00+03:00
2025-04-17T15:56:00+03:00
2025-04-17T15:56:00+03:00
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ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости. Польские власти более недели скрывают факт взрыва, произошедшего в варшавском аэропорту имени Шопена, сообщает радиостанция RadioZet. "Инцидент произошел 6 апреля этого года. Во время опорожнения одного из мусорных контейнеров в первом терминале аэропорта имени Шопена внутри мусоровоза раздался звук, похожий на взрыв, а затем появился огненный шар", - говорится в сообщении. Отмечается, что водителю мусоровоза удалось избежать серьезных травм потому, что в момент взрыва он стоял в стороне от своего транспортного средства. В специальном письме польским аэропортам компания, вывозящая мусор, написала, что "вместо предполагаемых бытовых отходов в контейнере оказались легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, что и стало причиной взрыва во время использования функции уплотнения мусора". Причины взрыва и тип материалов, которые могли его вызвать, остаются неизвестными, отмечает радиостанция.
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РИА Новости
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в мире, польша, варшава
В Польше обвинили власти в сокрытии взрыва в варшавском аэропорту
RadioZet: власти Польши неделю скрывают данные о взрыве в аэропорту имени Шопена
ВАРШАВА, 17 апр - РИА Новости.
Польские власти более недели скрывают факт взрыва, произошедшего в варшавском аэропорту имени Шопена, сообщает радиостанция RadioZet
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"Инцидент произошел 6 апреля этого года. Во время опорожнения одного из мусорных контейнеров в первом терминале аэропорта имени Шопена внутри мусоровоза раздался звук, похожий на взрыв, а затем появился огненный шар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водителю мусоровоза удалось избежать серьезных травм потому, что в момент взрыва он стоял в стороне от своего транспортного средства.
В специальном письме польским аэропортам компания, вывозящая мусор, написала, что "вместо предполагаемых бытовых отходов в контейнере оказались легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, что и стало причиной взрыва во время использования функции уплотнения мусора".
Причины взрыва и тип материалов, которые могли его вызвать, остаются неизвестными, отмечает радиостанция.