Французского политика разозлила политика Макрона по Украине
Дюпон-Эньян: Франция должна заниматься безопасностью городов, а не помощью ВСУ
© AP Photo / Thomas Samson, PoolНиколя Дюпон-Эньян
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
Николя Дюпон-Эньян. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Франция, которая выделила Украине по меньшей мере 15 миллиардов евро, должна заниматься обеспечением безопасности своих городов прежде, чем "заботиться о Киеве", считает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Франция выделила 15 млрд евро Украине. Эти 15 млрд были бы потрачены с гораздо большей пользой на нашу полицию, тюремную охрану – мы видим их забастовки, - чтобы создать больше мест в тюрьмах, которые переполнены, чтобы восстановить порядок в Марселе. Прежде, чем заниматься Киевом, наведите порядок в Марселе", - сказал он в эфире телеканала TF1.
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Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру подтвердил, что бюджет французского военного ведомства будет увеличен на 3 млрд евро в этом и в следующем году, несмотря на необходимость сократить бюджет страны на 40 млрд евро из-за дефицита.
"Если мы перестанем разбазаривать деньги французов за границей, ради ЕС, ради Украины и направим их на реальные проблемы нашей страны, наша жизнь станет лучше", - сказал политик.
По его словам, Франция, находящаяся в трудном финансовом положении, должна пересмотреть свои приоритеты.
Ранее президент страны Эммануэль Макрон также пообещал выделить дополнительные 2 млрд военной помощи Киеву.
Во Франции с воскресенья происходят нападения на тюремные учреждения. Неизвестные поджигают машины тюремной охраны и даже открывают огонь по зданиям тюрем. Глава минюста Жеральд Дарманен охарактеризовал их, как скоординированные террористические атаки. Он связал это с планами властей по борьбе с торговлей наркотиками, включая строительство тюрем повышенной безопасности.
Префект Парижа Лоран Нуньес распорядился усилить меры безопасности вокруг тюрем столичного региона Иль-де-Франс на фоне нападений на пенитенциарные учреждения по всей стране.
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