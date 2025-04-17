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Французского политика разозлила политика Макрона по Украине - РИА Новости, 17.04.2025
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15:54 17.04.2025 (обновлено: 16:01 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/politik-2011839819.html
Французского политика разозлила политика Макрона по Украине
Французского политика разозлила политика Макрона по Украине - РИА Новости, 17.04.2025
Французского политика разозлила политика Макрона по Украине
Франция, которая выделила Украине по меньшей мере 15 миллиардов евро, должна заниматься обеспечением безопасности своих городов прежде, чем "заботиться о... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:54:00+03:00
2025-04-17T16:01:00+03:00
в мире
франция
украина
киев
николя дюпон-эньян
франсуа байру
эммануэль макрон
евросоюз
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Франция, которая выделила Украине по меньшей мере 15 миллиардов евро, должна заниматься обеспечением безопасности своих городов прежде, чем "заботиться о Киеве", считает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. "Франция выделила 15 млрд евро Украине. Эти 15 млрд были бы потрачены с гораздо большей пользой на нашу полицию, тюремную охрану – мы видим их забастовки, - чтобы создать больше мест в тюрьмах, которые переполнены, чтобы восстановить порядок в Марселе. Прежде, чем заниматься Киевом, наведите порядок в Марселе", - сказал он в эфире телеканала TF1. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру подтвердил, что бюджет французского военного ведомства будет увеличен на 3 млрд евро в этом и в следующем году, несмотря на необходимость сократить бюджет страны на 40 млрд евро из-за дефицита. "Если мы перестанем разбазаривать деньги французов за границей, ради ЕС, ради Украины и направим их на реальные проблемы нашей страны, наша жизнь станет лучше", - сказал политик. По его словам, Франция, находящаяся в трудном финансовом положении, должна пересмотреть свои приоритеты. Ранее президент страны Эммануэль Макрон также пообещал выделить дополнительные 2 млрд военной помощи Киеву. Во Франции с воскресенья происходят нападения на тюремные учреждения. Неизвестные поджигают машины тюремной охраны и даже открывают огонь по зданиям тюрем. Глава минюста Жеральд Дарманен охарактеризовал их, как скоординированные террористические атаки. Он связал это с планами властей по борьбе с торговлей наркотиками, включая строительство тюрем повышенной безопасности. Префект Парижа Лоран Нуньес распорядился усилить меры безопасности вокруг тюрем столичного региона Иль-де-Франс на фоне нападений на пенитенциарные учреждения по всей стране.
https://ria.ru/20250301/makron-2002515286.html
https://ria.ru/20250326/makron-2007574454.html
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в мире, франция, украина, киев, николя дюпон-эньян, франсуа байру, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Украина, Киев, Николя Дюпон-Эньян, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Французского политика разозлила политика Макрона по Украине

Дюпон-Эньян: Франция должна заниматься безопасностью городов, а не помощью ВСУ

© AP Photo / Thomas Samson, PoolНиколя Дюпон-Эньян
Николя Дюпон-Эньян - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
Николя Дюпон-Эньян. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 апр – РИА Новости. Франция, которая выделила Украине по меньшей мере 15 миллиардов евро, должна заниматься обеспечением безопасности своих городов прежде, чем "заботиться о Киеве", считает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Франция выделила 15 млрд евро Украине. Эти 15 млрд были бы потрачены с гораздо большей пользой на нашу полицию, тюремную охрану – мы видим их забастовки, - чтобы создать больше мест в тюрьмах, которые переполнены, чтобы восстановить порядок в Марселе. Прежде, чем заниматься Киевом, наведите порядок в Марселе", - сказал он в эфире телеканала TF1.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Макрон анонсировал крупную помощь Украине
1 марта, 23:29
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру подтвердил, что бюджет французского военного ведомства будет увеличен на 3 млрд евро в этом и в следующем году, несмотря на необходимость сократить бюджет страны на 40 млрд евро из-за дефицита.
"Если мы перестанем разбазаривать деньги французов за границей, ради ЕС, ради Украины и направим их на реальные проблемы нашей страны, наша жизнь станет лучше", - сказал политик.
По его словам, Франция, находящаяся в трудном финансовом положении, должна пересмотреть свои приоритеты.
Ранее президент страны Эммануэль Макрон также пообещал выделить дополнительные 2 млрд военной помощи Киеву.
Во Франции с воскресенья происходят нападения на тюремные учреждения. Неизвестные поджигают машины тюремной охраны и даже открывают огонь по зданиям тюрем. Глава минюста Жеральд Дарманен охарактеризовал их, как скоординированные террористические атаки. Он связал это с планами властей по борьбе с торговлей наркотиками, включая строительство тюрем повышенной безопасности.
Префект Парижа Лоран Нуньес распорядился усилить меры безопасности вокруг тюрем столичного региона Иль-де-Франс на фоне нападений на пенитенциарные учреждения по всей стране.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Франция выделит Украине два миллиарда евро, заявил Макрон
26 марта, 21:46
 
В миреФранцияУкраинаКиевНиколя Дюпон-ЭньянФрансуа БайруЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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