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Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 17.04.2025 (обновлено: 23:30 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/podpole-2011924945.html
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 17.04.2025
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области
В Николаевской области Украины нанесли удар по военному аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:17:00+03:00
2025-04-17T23:30:00+03:00
николаевская область
украина
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Николаевской области Украины нанесли удар по военному аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет &lt;...&gt; в Мартыновский аэродром. &lt;...&gt; Рвануло хорошо, в Вознесенске чувствовалось", — сказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250414/polk-2011174985.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаевская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Николаевская область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Лебедев сообщил об ударе по военному аэродрому ВСУ в Николаевской области

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Николаевской области Украины нанесли удар по военному аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилет <...> в Мартыновский аэродром. <...> Рвануло хорошо, в Вознесенске чувствовалось", — сказал собеседник агентства.
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ВС России поразили полк связи ВСУ в Николаевской области
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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