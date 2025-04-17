https://ria.ru/20250417/podpole-2011924945.html

Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 17.04.2025

Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

В Николаевской области Украины нанесли удар по военному аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T22:17:00+03:00

2025-04-17T22:17:00+03:00

2025-04-17T23:30:00+03:00

николаевская область

украина

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Николаевской области Украины нанесли удар по военному аэродрому, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет <...> в Мартыновский аэродром. <...> Рвануло хорошо, в Вознесенске чувствовалось", — сказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250414/polk-2011174985.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность