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Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 17.04.2025 (обновлено: 16:44 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/podpole-2011836737.html
Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Херсоне
Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 17.04.2025
Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Херсоне
В подконтрольном Киеву Херсоне под удар попало здание, где находились до 150 боевиков ВСУ и, вероятно, наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:41:00+03:00
2025-04-17T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
сергей лебедев
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. В подконтрольном Киеву Херсоне под удар попало здание, где находились до 150 боевиков ВСУ и, вероятно, наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Херсон, атака фугасными авиабомбами 17 апреля в 10:30 (совпадает с мск. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Разрушены два ангара с техникой, а также поражена многоэтажка, стоящая без окон и балконов в промзоне. На самом деле в этом здании размещались бойцы ВСУ — от ста до ста пятидесяти человек", — сказал собеседник агентства.Как полагают в подполье, среди погибших много офицеров или иностранных наемников, так как к месту ударов направили большое число автомобилей с маркировкой "На щите", она означает транспорт для перевозки тел военных.По данным Лебедева, его редко используют для транспортировки рядового состава ВСУ, которых обычно хоронят тайно, чтобы не платить компенсации родственникам.Кроме того, по информации подполья, погибших и раненых настолько много, что медучреждения Херсона не справляются, поэтому их перевозят в Николаев.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250328/kherson-2007964972.html
https://ria.ru/20250406/artilleristy-2009622166.html
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херсон, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , сергей лебедев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Сергей Лебедев, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Херсоне

ВС России нанесли удар по зданию в Херсоне, где находилось до 150 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Василий БатановИстребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Василий Батанов
Истребители-бомбардировщики Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. В подконтрольном Киеву Херсоне под удар попало здание, где находились до 150 боевиков ВСУ и, вероятно, наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Херсон, атака фугасными авиабомбами 17 апреля в 10:30 (совпадает с мск. — Прим. ред.). <...> Разрушены два ангара с техникой, а также поражена многоэтажка, стоящая без окон и балконов в промзоне. На самом деле в этом здании размещались бойцы ВСУ — от ста до ста пятидесяти человек", — сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Российские войска нанесли удар по маршрутам поставок оружия ВСУ в Херсоне
28 марта, 15:55
Как полагают в подполье, среди погибших много офицеров или иностранных наемников, так как к месту ударов направили большое число автомобилей с маркировкой "На щите", она означает транспорт для перевозки тел военных.
По данным Лебедева, его редко используют для транспортировки рядового состава ВСУ, которых обычно хоронят тайно, чтобы не платить компенсации родственникам.
Снаряд с надписью За военкора Аню Прокофьеву уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне
6 апреля, 11:41
Кроме того, по информации подполья, погибших и раненых настолько много, что медучреждения Херсона не справляются, поэтому их перевозят в Николаев.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьСергей ЛебедевДмитрий Песков
 
 
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