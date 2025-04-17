https://ria.ru/20250417/podpole-2011836737.html

Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Херсоне

Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 17.04.2025

Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне под удар попало здание, где находились до 150 боевиков ВСУ и, вероятно, наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:41:00+03:00

2025-04-17T15:41:00+03:00

2025-04-17T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

россия

херсонская область

сергей лебедев

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155840/61/1558406157_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_3dd58253b79fad15e3020e145466e674.jpg

ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. В подконтрольном Киеву Херсоне под удар попало здание, где находились до 150 боевиков ВСУ и, вероятно, наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Херсон, атака фугасными авиабомбами 17 апреля в 10:30 (совпадает с мск. — Прим. ред.). <...> Разрушены два ангара с техникой, а также поражена многоэтажка, стоящая без окон и балконов в промзоне. На самом деле в этом здании размещались бойцы ВСУ — от ста до ста пятидесяти человек", — сказал собеседник агентства.Как полагают в подполье, среди погибших много офицеров или иностранных наемников, так как к месту ударов направили большое число автомобилей с маркировкой "На щите", она означает транспорт для перевозки тел военных.По данным Лебедева, его редко используют для транспортировки рядового состава ВСУ, которых обычно хоронят тайно, чтобы не платить компенсации родственникам.Кроме того, по информации подполья, погибших и раненых настолько много, что медучреждения Херсона не справляются, поэтому их перевозят в Николаев.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250328/kherson-2007964972.html

https://ria.ru/20250406/artilleristy-2009622166.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , сергей лебедев, дмитрий песков