https://ria.ru/20250417/plan-2011721196.html

"Взяли в заложники": на Западе раскрыли деталь плана Европы по России

"Взяли в заложники": на Западе раскрыли деталь плана Европы по России - РИА Новости, 17.04.2025

"Взяли в заложники": на Западе раскрыли деталь плана Европы по России

Европейское коллективное мышление пока не может представить адекватный план по завершению украинского конфликта, заявил бывший советник НАТО и полковник... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T05:01:00+03:00

2025-04-17T05:01:00+03:00

2025-04-17T05:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Европейское коллективное мышление пока не может представить адекватный план по завершению украинского конфликта, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."Между Европой и Россией есть долгая история взаимного недоверия. Весь мир видел, как европейские страны вводят санкции в 2022 году против России и заставляют другие страны повторять. Но они также увидели, что в Европе сами взяли себя в заложники, вводя санкции против российских газа и нефти, а потом принимали срочные решения о ценовых потолках. Во всем мире это создало ауру неприятия", — сказал он.Полковник также не понимает, почему в Европе такую бурную реакцию вызывает визит лидеров стран в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это может стать потенциальным выходом из украинского конфликта."У Европы нет плана по завершению конфликта, нет даже намека на него. Они продолжают поставлять Киеву оружие, заявляют о поддержке… Для чего? Они так и не обозначили реальную цель. Украина постепенно проигрывает, просто поставки оружия уже ничего не решат. Эти вопросы не подпадают под европейское мышление", — заключил Бо.Ранее руководство ЕС заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В Евросоюзе также выражали беспокойство в связи с несущественной ролью Брюсселя в вопросах мирного урегулирования на Украине.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011537450.html

https://ria.ru/20250417/pugalo-2011715308.html

https://ria.ru/20250416/evropa-2011419721.html

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в мире, европа, россия, украина, жак бо, нато, евросоюз