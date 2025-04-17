Рейтинг@Mail.ru
Российская песня стала хитом в Европе - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 17.04.2025 (обновлено: 18:56 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/pesnya-2011866307.html
Российская песня стала хитом в Европе
Российская песня стала хитом в Европе - РИА Новости, 17.04.2025
Российская песня стала хитом в Европе
Песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской стала популярна в Польше, пишет Onet. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:46:00+03:00
2025-04-17T18:56:00+03:00
польша
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_35e028c5b48a7f89b710ddb526c8f7f9.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской стала популярна в Польше, пишет Onet."Русская песня "Sigma boy", написанная двумя подростковыми блогерами, завирусилась в Сети. В Польше ее слушают даже дошкольники", — говорится в тексте.Отмечается, что украинские чиновники опасаются сформировавшегося тренда, усматривая угрозу российской пропаганды и использования музыки в качестве инструмента "мягкой силы".В конце февраля африканские СМИ сообщали, что в ЮАР группа людей с российскими флагами прервала проукраинский митинг под песню "Сигма-бой".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250201/billboard-1996805384.html
польша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4019ad1ff6e28f8228fe173398fc388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, европа, в мире
Польша, Европа, В мире
Российская песня стала хитом в Европе

Песня российских блогеров "Сигма-бой" стала хитом в Польше

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка в наушниках
Девушка в наушниках - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушка в наушниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской стала популярна в Польше, пишет Onet.
"Русская песня "Sigma boy", написанная двумя подростковыми блогерами, завирусилась в Сети. В Польше ее слушают даже дошкольники", — говорится в тексте.
Отмечается, что украинские чиновники опасаются сформировавшегося тренда, усматривая угрозу российской пропаганды и использования музыки в качестве инструмента "мягкой силы".
В конце февраля африканские СМИ сообщали, что в ЮАР группа людей с российскими флагами прервала проукраинский митинг под песню "Сигма-бой".
Мария Янковская - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Исполнительница хита "Сигма Бой" ответила на попадание в чарт Billboard
1 февраля, 16:28
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ПольшаЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала