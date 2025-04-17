https://ria.ru/20250417/pesnya-2011866307.html

Российская песня стала хитом в Европе

Российская песня стала хитом в Европе - РИА Новости, 17.04.2025

Российская песня стала хитом в Европе

Песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской стала популярна в Польше, пишет Onet. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:46:00+03:00

2025-04-17T16:46:00+03:00

2025-04-17T18:56:00+03:00

польша

европа

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской стала популярна в Польше, пишет Onet."Русская песня "Sigma boy", написанная двумя подростковыми блогерами, завирусилась в Сети. В Польше ее слушают даже дошкольники", — говорится в тексте.Отмечается, что украинские чиновники опасаются сформировавшегося тренда, усматривая угрозу российской пропаганды и использования музыки в качестве инструмента "мягкой силы".В конце февраля африканские СМИ сообщали, что в ЮАР группа людей с российскими флагами прервала проукраинский митинг под песню "Сигма-бой".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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