https://ria.ru/20250417/peskov-2011874855.html

Песков прокомментировал переговоры Путина и эмира Катара

Песков прокомментировал переговоры Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025

Песков прокомментировал переговоры Путина и эмира Катара

Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в четверг в Кремле стали важным шагом в развитии отношений двух стран,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:11:00+03:00

2025-04-17T17:11:00+03:00

2025-04-17T17:40:00+03:00

катар

россия

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дмитрий песков

владимир путин

тамим бен хамад аль тани

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в четверг в Кремле стали важным шагом в развитии отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия приветствует взаимное желание Катара всемирно развивать двусторонние отношения. Сегодня был сделан очень важный шаг вперед - и на высшем уровне, и по линии руководителей разных ведомств. Проделана большая работа, и она будет продолжена", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что у стран очень много совместных планов по сотрудничеству."Значительная часть достигнута уже. Реализуются различные проекты в самых разных отраслях экономики. И главное, что на переговорах и президент, и эмир подчеркнули свою волю к тому, чтобы дальше всемирно развивать отношения", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250417/putin-2011818115.html

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катар, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, тамим бен хамад аль тани