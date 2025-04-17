Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал переговоры Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 17.04.2025 (обновлено: 17:40 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/peskov-2011874855.html
Песков прокомментировал переговоры Путина и эмира Катара
Песков прокомментировал переговоры Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025
Песков прокомментировал переговоры Путина и эмира Катара
Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в четверг в Кремле стали важным шагом в развитии отношений двух стран,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:11:00+03:00
2025-04-17T17:40:00+03:00
катар
россия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в четверг в Кремле стали важным шагом в развитии отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия приветствует взаимное желание Катара всемирно развивать двусторонние отношения. Сегодня был сделан очень важный шаг вперед - и на высшем уровне, и по линии руководителей разных ведомств. Проделана большая работа, и она будет продолжена", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что у стран очень много совместных планов по сотрудничеству."Значительная часть достигнута уже. Реализуются различные проекты в самых разных отраслях экономики. И главное, что на переговорах и президент, и эмир подчеркнули свою волю к тому, чтобы дальше всемирно развивать отношения", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250417/putin-2011818115.html
https://ria.ru/20250417/katar-2011808371.html
катар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, тамим бен хамад аль тани
Катар, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани
Песков прокомментировал переговоры Путина и эмира Катара

Песков: переговоры Путина и Аль Тани стали шагом в развитии отношений с Катаром

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в четверг в Кремле стали важным шагом в развитии отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия приветствует взаимное желание Катара всемирно развивать двусторонние отношения. Сегодня был сделан очень важный шаг вперед - и на высшем уровне, и по линии руководителей разных ведомств. Проделана большая работа, и она будет продолжена", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Путин рассказал об инвестициях Катара в российскую экономику
Вчера, 14:34
Он отметил, что у стран очень много совместных планов по сотрудничеству.
"Значительная часть достигнута уже. Реализуются различные проекты в самых разных отраслях экономики. И главное, что на переговорах и президент, и эмир подчеркнули свою волю к тому, чтобы дальше всемирно развивать отношения", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Эмир Катара рассказал Путину об итогах встречи с сирийским лидером
Вчера, 14:07
 
КатарРоссияВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала