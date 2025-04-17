https://ria.ru/20250417/peskov-2011870231.html
Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет
Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет - РИА Новости, 17.04.2025
Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет
Зарубежные контакты по судьбе моратория на удары по энергообъектам не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:55:00+03:00
2025-04-17T16:55:00+03:00
2025-04-17T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зарубежные контакты по судьбе моратория на удары по энергообъектам не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, контакты не ведутся", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250417/mid-2011825759.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет
Песков: зарубежных контактов по судьбе моратория на удары по энергообъектам нет