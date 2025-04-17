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Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 17.04.2025 (обновлено: 17:14 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/peskov-2011870231.html
Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет
Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет - РИА Новости, 17.04.2025
Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет
Зарубежные контакты по судьбе моратория на удары по энергообъектам не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:55:00+03:00
2025-04-17T17:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зарубежные контакты по судьбе моратория на удары по энергообъектам не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, контакты не ведутся", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250417/mid-2011825759.html
https://ria.ru/20250417/sryv-2011726623.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет

Песков: зарубежных контактов по судьбе моратория на удары по энергообъектам нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зарубежные контакты по судьбе моратория на удары по энергообъектам не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, контакты не ведутся", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
МИД России назвал основную проблему в украинском урегулировании
Вчера, 15:03
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Британии назвали причину срыва моратория на удары по инфраструктуре
Вчера, 06:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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