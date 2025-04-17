https://ria.ru/20250417/peskov-2011870231.html

Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет

Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет - РИА Новости, 17.04.2025

Кремль: зарубежных контактов по мораторию на удары по энергообъектам нет

Зарубежные контакты по судьбе моратория на удары по энергообъектам не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:55:00+03:00

2025-04-17T16:55:00+03:00

2025-04-17T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Зарубежные контакты по судьбе моратория на удары по энергообъектам не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, контакты не ведутся", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

https://ria.ru/20250417/mid-2011825759.html

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