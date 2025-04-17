https://ria.ru/20250417/peskov-2011869090.html

Россия развивает отношения со всеми странами Залива, заявили в Кремле

Россия развивает отношения со всеми странами Залива, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2025

Россия развивает отношения со всеми странами Залива, заявили в Кремле

Россия развивает отношения со всеми странами Персидского залива, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:51:00+03:00

2025-04-17T16:51:00+03:00

2025-04-17T17:03:00+03:00

россия

персидский залив

катар

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия развивает отношения со всеми странами Персидского залива, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы в целом развиваем отношения со всеми странами Персидского залива", - сказал Песков журналистам в кулуарах российско-катарских переговоров в Кремле.Он отметил, что в целом Россия открыта для сотрудничества со всеми, кто этого желает.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.

https://ria.ru/20250417/vizit-2011872144.html

россия

персидский залив

катар

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россия, персидский залив, катар, дмитрий песков, владимир путин, в мире