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Россия развивает отношения со всеми странами Залива, заявили в Кремле
Россия развивает отношения со всеми странами Залива, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2025
Россия развивает отношения со всеми странами Залива, заявили в Кремле
Россия развивает отношения со всеми странами Персидского залива, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:51:00+03:00
2025-04-17T16:51:00+03:00
2025-04-17T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия развивает отношения со всеми странами Персидского залива, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы в целом развиваем отношения со всеми странами Персидского залива", - сказал Песков журналистам в кулуарах российско-катарских переговоров в Кремле.Он отметил, что в целом Россия открыта для сотрудничества со всеми, кто этого желает.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
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россия, персидский залив, катар, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Персидский залив, Катар, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Россия развивает отношения со всеми странами Залива, заявили в Кремле
Песков: Россия развивает отношения со всеми странами Персидского залива