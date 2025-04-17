https://ria.ru/20250417/peskov-2011868806.html

Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков

Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025

Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть понимание, что контакты с США будут продолжены. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:51:00+03:00

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2025-04-17T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть понимание, что контакты с США будут продолжены."Нет. Мы не звездочеты. Но есть понимание того, что эти контакты будут продолжаться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о прогнозах относительно будущих контактов РФ и США.

https://ria.ru/20250417/ushakov-2011819469.html

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москва, сша, россия, дмитрий песков, в мире