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Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
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16:51 17.04.2025 (обновлено: 17:02 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/peskov-2011868806.html
Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков
Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть понимание, что контакты с США будут продолжены. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:51:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть понимание, что контакты с США будут продолжены."Нет. Мы не звездочеты. Но есть понимание того, что эти контакты будут продолжаться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о прогнозах относительно будущих контактов РФ и США.
https://ria.ru/20250417/ushakov-2011819469.html
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москва, сша, россия, дмитрий песков, в мире
Москва, США, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Контакты России и США будут продолжаться, заявил Песков

Песков: у РФ есть понимание, что контакты с США будут продолжены

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть понимание, что контакты с США будут продолжены.
"Нет. Мы не звездочеты. Но есть понимание того, что эти контакты будут продолжаться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о прогнозах относительно будущих контактов РФ и США.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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