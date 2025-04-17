https://ria.ru/20250417/peskov-2011822719.html
Песков высказался о замене чиновников на ИИ
Песков высказался о замене чиновников на ИИ - РИА Новости, 17.04.2025
Песков высказался о замене чиновников на ИИ
Искусственный интеллект может заменить чиновников на каких-то участках уже сейчас, надо смелее внедрять, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:46:00+03:00
2025-04-17T14:46:00+03:00
2025-04-17T14:46:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект может заменить чиновников на каких-то участках уже сейчас, надо смелее внедрять, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В какой-то степени на каких-то участках, конечно, может. Вот даже сейчас, безусловно. Здесь просто нужно смелее внедрять. Конечно, может и эффективность повыситься, беспристрастность и скорость", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву на вопрос, согласны ли в Кремле мнением о том, что ИИ может заменить чиновников. Песков напомнил, что администрация президента использовала ИИ в подготовке пресс-конференции Путина - "одного из важнейших мероприятий с участием президента".
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россия, дмитрий песков, технологии, политика
Россия, Дмитрий Песков, Технологии, Политика
Песков высказался о замене чиновников на ИИ
Песков: ИИ может заменить чиновников на каких-то участках уже сейчас