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Песков раскрыл детали переговоров по украинскому урегулированию - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 17.04.2025 (обновлено: 14:35 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/peskov-2011818479.html
Песков раскрыл детали переговоров по украинскому урегулированию
Песков раскрыл детали переговоров по украинскому урегулированию - РИА Новости, 17.04.2025
Песков раскрыл детали переговоров по украинскому урегулированию
Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно, пока Москва и Вашингтон говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:34:00+03:00
2025-04-17T14:35:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
москва
вашингтон (штат)
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно, пока Москва и Вашингтон говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов войны, настаивая на продолжении боевых действий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более, что дело продвигается достаточно сложно", - сказал Песков, комментируя усилия по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что если Москва и Вашингтон "все-таки говорят о мире", то европейские столицы "вдруг превратились в ястребов войны, в коршунов войны", настаивая на продолжении боевых действий. "Киевский режим в своем репертуаре, традиционно. Поэтому дела не так просто идут", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011755422.html
https://ria.ru/20250417/dialog-2011792729.html
москва
вашингтон (штат)
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в мире, дмитрий песков, москва, вашингтон (штат), россия
В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Москва, Вашингтон (штат), Россия
Песков раскрыл детали переговоров по украинскому урегулированию

Песков: переговоры по украинскому урегулированию продвигаются сложно

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно, пока Москва и Вашингтон говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов войны, настаивая на продолжении боевых действий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более, что дело продвигается достаточно сложно", - сказал Песков, комментируя усилия по украинскому урегулированию.
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Он подчеркнул, что если Москва и Вашингтон "все-таки говорят о мире", то европейские столицы "вдруг превратились в ястребов войны, в коршунов войны", настаивая на продолжении боевых действий.
"Киевский режим в своем репертуаре, традиционно. Поэтому дела не так просто идут", - добавил Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий ПесковМоскваВашингтон (штат)Россия
 
 
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