https://ria.ru/20250417/peskov-2011818479.html

Песков раскрыл детали переговоров по украинскому урегулированию

Песков раскрыл детали переговоров по украинскому урегулированию - РИА Новости, 17.04.2025

Песков раскрыл детали переговоров по украинскому урегулированию

Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно, пока Москва и Вашингтон говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:34:00+03:00

2025-04-17T14:34:00+03:00

2025-04-17T14:35:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

москва

вашингтон (штат)

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно, пока Москва и Вашингтон говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов войны, настаивая на продолжении боевых действий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более, что дело продвигается достаточно сложно", - сказал Песков, комментируя усилия по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что если Москва и Вашингтон "все-таки говорят о мире", то европейские столицы "вдруг превратились в ястребов войны, в коршунов войны", настаивая на продолжении боевых действий. "Киевский режим в своем репертуаре, традиционно. Поэтому дела не так просто идут", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011755422.html

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москва

вашингтон (штат)

россия

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в мире, дмитрий песков, москва, вашингтон (штат), россия