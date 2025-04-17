https://ria.ru/20250417/peskov-2011810764.html

Переговоры России и США в Катаре пока не обсуждаются, заявили в Кремле

Переговоры России и США в Катаре пока не обсуждаются, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.04.2025

Переговоры России и США в Катаре пока не обсуждаются, заявили в Кремле

Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:15:00+03:00

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2025-04-17T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Об этом речи пока не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.В то же время официальный представитель Кремля отметил, что "посреднический потенциал Катара очень большой".

https://ria.ru/20250417/ushakov-2011808938.html

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россия, сша, катар, в мире, дмитрий песков