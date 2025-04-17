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Песков раскрыл, что Россия ждет от Европы и Украины - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/peskov-2011789987.html
Песков раскрыл, что Россия ждет от Европы и Украины
Песков раскрыл, что Россия ждет от Европы и Украины - РИА Новости, 17.04.2025
Песков раскрыл, что Россия ждет от Европы и Украины
Россия ждет от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта, но Европа ориентирована на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:01:00+03:00
2025-04-17T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий песков
эммануэль макрон
владимир зеленский
европа
россия
украина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия ждет от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта, но Европа ориентирована на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании. "Дальше, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чего в Кремле ожидают от переговоров в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011787743.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир зеленский, европа, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Европа, Россия, Украина
Песков раскрыл, что Россия ждет от Европы и Украины

Песков: РФ ждет от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия ждет от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта, но Европа ориентирована на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
США продолжают работу с европейцами и Киевом по Украине, заявил Песков
Вчера, 12:52
"Дальше, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чего в Кремле ожидают от переговоров в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке убить двух зайцев
Вчера, 10:33
 
Специальная военная операция на УкраинеСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий ПесковЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЕвропаРоссияУкраина
 
 
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