https://ria.ru/20250417/peskov-2011789987.html

Песков раскрыл, что Россия ждет от Европы и Украины

Песков раскрыл, что Россия ждет от Европы и Украины - РИА Новости, 17.04.2025

Песков раскрыл, что Россия ждет от Европы и Украины

Россия ждет от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта, но Европа ориентирована на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:01:00+03:00

2025-04-17T13:01:00+03:00

2025-04-17T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий песков

эммануэль макрон

владимир зеленский

европа

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия ждет от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта, но Европа ориентирована на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании. "Дальше, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чего в Кремле ожидают от переговоров в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011787743.html

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011755422.html

европа

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир зеленский, европа, россия, украина