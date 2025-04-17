https://ria.ru/20250417/peskov-2011787946.html
По случаю Дня Победы пройдут переговоры, заявил Песков
По случаю Дня Победы пройдут переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
По случаю Дня Победы пройдут переговоры, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на полях празднования Дня Победы состоятся содержательные переговоры, но к "ялтинской конференции"... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:52:00+03:00
2025-04-17T12:52:00+03:00
2025-04-17T12:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на полях празднования Дня Победы состоятся содержательные переговоры, но к "ялтинской конференции" 1945 года их приравнивать не стоит."Нет, носить элементы "ялтинской конференции" 1945 года этот форум не будет. Это не форум, это празднование юбилея Победы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли будет сравнить юбилей празднования Победы в этом году с "крымской (ялтинской) конференцией" 1945 года.Представитель Кремля отметил, что на празднование Дня Победы в Москву приедет много глав государств, правительств и делегаций на различных уровнях."Разумеется, на полях этого мероприятия состоятся и содержательные переговоры", - добавил он.
https://ria.ru/20250415/kreml-2011349975.html
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дмитрий песков, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
По случаю Дня Победы пройдут переговоры, заявил Песков
Песков: по случаю Дня Победы пройдут переговоры, но это не ялтинская конференция