https://ria.ru/20250417/peskov-2011787946.html

По случаю Дня Победы пройдут переговоры, заявил Песков

По случаю Дня Победы пройдут переговоры, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025

По случаю Дня Победы пройдут переговоры, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на полях празднования Дня Победы состоятся содержательные переговоры, но к "ялтинской конференции"... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:52:00+03:00

2025-04-17T12:52:00+03:00

2025-04-17T12:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий песков

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на полях празднования Дня Победы состоятся содержательные переговоры, но к "ялтинской конференции" 1945 года их приравнивать не стоит."Нет, носить элементы "ялтинской конференции" 1945 года этот форум не будет. Это не форум, это празднование юбилея Победы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли будет сравнить юбилей празднования Победы в этом году с "крымской (ялтинской) конференцией" 1945 года.Представитель Кремля отметил, что на празднование Дня Победы в Москву приедет много глав государств, правительств и делегаций на различных уровнях."Разумеется, на полях этого мероприятия состоятся и содержательные переговоры", - добавил он.

https://ria.ru/20250415/kreml-2011349975.html

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дмитрий песков, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне