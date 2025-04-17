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Песков прокомментировал назначение Глазьева госсекретарем СГ

Песков прокомментировал назначение Глазьева госсекретарем СГ - РИА Новости, 17.04.2025

Песков прокомментировал назначение Глазьева госсекретарем СГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил назначение Сергея Глазьева госсекретарем Союзного Государства естественным ротационным процессом. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:48:00+03:00

2025-04-17T12:48:00+03:00

2025-04-17T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил назначение Сергея Глазьева госсекретарем Союзного Государства естественным ротационным процессом. "Что касается кадровых изменений, ну, идет ротационный процесс, это тоже естественно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, с чем связаны кадровые изменения в Союзном Государстве Белоруссии и России. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России.

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белоруссия, россия, дмитрий песков, сергей глазьев, александр лукашенко, в мире