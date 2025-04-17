https://ria.ru/20250417/peskov-2011786331.html

Песков: Киев и Вашингтон обсудят в Париже украинское урегулирование

Песков: Киев и Вашингтон обсудят в Париже украинское урегулирование - РИА Новости, 17.04.2025

Песков: Киев и Вашингтон обсудят в Париже украинское урегулирование

Украина, представители США и "коалиции желающих" в Париже, очевидно, обсудят различные аспекты украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:45:00+03:00

2025-04-17T12:45:00+03:00

2025-04-17T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий песков

эммануэль макрон

владимир зеленский

сша

россия

украина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина, представители США и "коалиции желающих" в Париже, очевидно, обсудят различные аспекты украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании. "Ну, очевидно, пойдет разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html

https://ria.ru/20250416/zapad-2011615084.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир зеленский, сша, россия, украина, в мире