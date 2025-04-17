https://ria.ru/20250417/peskov-2011785904.html

Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России

Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России - РИА Новости, 17.04.2025

Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России

Новые регионы являются неотъемлемой частью России, вопрос об их принадлежности ставить в корне неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:44:00+03:00

2025-04-17T12:44:00+03:00

2025-04-17T12:44:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новые регионы являются неотъемлемой частью России, вопрос об их принадлежности ставить в корне неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Неправильная в корне формулировка. Эти регионы являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Поэтому так вопрос ставить невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли передача ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под контроль Москвы обязательным условием для окончания СВО.

https://ria.ru/20250313/peskov-2004712304.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков