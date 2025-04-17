https://ria.ru/20250417/peskov-2011785904.html
Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России
Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России - РИА Новости, 17.04.2025
Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России
Новые регионы являются неотъемлемой частью России, вопрос об их принадлежности ставить в корне неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:44:00+03:00
2025-04-17T12:44:00+03:00
2025-04-17T12:44:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новые регионы являются неотъемлемой частью России, вопрос об их принадлежности ставить в корне неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Неправильная в корне формулировка. Эти регионы являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Поэтому так вопрос ставить невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли передача ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под контроль Москвы обязательным условием для окончания СВО.
https://ria.ru/20250313/peskov-2004712304.html
россия
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков
Песков назвал новые регионы неотъемлемой частью России
Песков: вопрос о принадлежности новых регионов России ставить в корне неверно