https://ria.ru/20250417/peskov-2011784968.html
В Кремле рассказали о развитии отношений России и Катара
В Кремле рассказали о развитии отношений России и Катара - РИА Новости, 17.04.2025
В Кремле рассказали о развитии отношений России и Катара
Отношения России и Катара динамично развиваются, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:41:00+03:00
2025-04-17T12:41:00+03:00
2025-04-17T12:41:00+03:00
россия
катар
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отношения России и Катара динамично развиваются, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сейчас во многих региональных и даже мировых делах Катар - наш добрый партнер. Российско-катарские отношения очень динамично развиваются. Контакты достаточно частые между главами государств", - сказал Песков
https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html
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россия, катар, в мире, дмитрий песков
Россия, Катар, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о развитии отношений России и Катара
Песков: отношения РФ и Катара динамично развиваются