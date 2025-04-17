https://ria.ru/20250417/peregovory-2011858127.html

Переговоры Путина и эмира Катара завершились

Переговоры Путина и эмира Катара завершились - РИА Новости, 17.04.2025

Переговоры Путина и эмира Катара завершились

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, они продлились более 2,5 часа, передает... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:25:00+03:00

2025-04-17T16:25:00+03:00

2025-04-17T16:49:00+03:00

россия

катар

тамим бен хамад аль тани

владимир путин

москва

ближний восток

рамзан кадыров

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, они продлились более 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.После этого лидеры государств пообщаются в формате официального завтрака. Затем состоится церемония обмена подписанными документами.Перед началом переговоров российский лидер отметил, что отношения стран укрепляются, Катар — ключевой партнер Москвы на Ближнем Востоке. Катарский эмир, в свою очередь, заявил, что Доха очень ценит контакты с Россией, есть проекты и предложения, которые планируется обсудить и реализовать.Путин также указал на усилия Катара для разрешения израильско-палестинского конфликта. По его словам, позиции Москвы и Дохи в этом вопросе совпадают. Президент назвал серьезным вопрос, связанный с развитием ситуации в Сирии, и предложил обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера.Аль Тани сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце. В российскую делегацию вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20250417/katar-2011856191.html

https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html

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катар

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россия, катар, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, москва, ближний восток, рамзан кадыров