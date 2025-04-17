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Переговоры Путина и эмира Катара завершились - РИА Новости, 17.04.2025
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16:25 17.04.2025 (обновлено: 16:49 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/peregovory-2011858127.html
Переговоры Путина и эмира Катара завершились
Переговоры Путина и эмира Катара завершились - РИА Новости, 17.04.2025
Переговоры Путина и эмира Катара завершились
В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, они продлились более 2,5 часа, передает... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:25:00+03:00
2025-04-17T16:49:00+03:00
россия
катар
тамим бен хамад аль тани
владимир путин
москва
ближний восток
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, они продлились более 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.После этого лидеры государств пообщаются в формате официального завтрака. Затем состоится церемония обмена подписанными документами.Перед началом переговоров российский лидер отметил, что отношения стран укрепляются, Катар — ключевой партнер Москвы на Ближнем Востоке. Катарский эмир, в свою очередь, заявил, что Доха очень ценит контакты с Россией, есть проекты и предложения, которые планируется обсудить и реализовать.Путин также указал на усилия Катара для разрешения израильско-палестинского конфликта. По его словам, позиции Москвы и Дохи в этом вопросе совпадают. Президент назвал серьезным вопрос, связанный с развитием ситуации в Сирии, и предложил обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера.Аль Тани сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце. В российскую делегацию вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20250417/katar-2011856191.html
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Встреча Путина с эмиром Катара
Путин на встрече с эмиром Катара отметил, что отношения между странами укрепляются. По его словам, интересных совместных проектов у России и Катара достаточно, в том числе в газовой сфере.
2025-04-17T16:25
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россия, катар, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, москва, ближний восток, рамзан кадыров
Россия, Катар, Тамим бен Хамад Аль Тани, Владимир Путин, Москва, Ближний Восток, Рамзан Кадыров
Переговоры Путина и эмира Катара завершились

Переговоры Путина и эмира Катара в узком составе завершились в Кремле

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, они продлились более 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
После этого лидеры государств пообщаются в формате официального завтрака. Затем состоится церемония обмена подписанными документами.
Перед началом переговоров российский лидер отметил, что отношения стран укрепляются, Катар — ключевой партнер Москвы на Ближнем Востоке. Катарский эмир, в свою очередь, заявил, что Доха очень ценит контакты с Россией, есть проекты и предложения, которые планируется обсудить и реализовать.
Путин также указал на усилия Катара для разрешения израильско-палестинского конфликта. По его словам, позиции Москвы и Дохи в этом вопросе совпадают. Президент назвал серьезным вопрос, связанный с развитием ситуации в Сирии, и предложил обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России
Вчера, 16:20
Аль Тани сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце.
В российскую делегацию вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Президент РФ Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи, 15 июля 2018 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Вчера, 00:40
 
РоссияКатарТамим бен Хамад Аль ТаниВладимир ПутинМоскваБлижний ВостокРамзан Кадыров
 
 
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