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В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025
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13:48 17.04.2025 (обновлено: 14:25 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/peregovory-2011802991.html
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара
Президент России Владимир Путин и лидер Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:48:00+03:00
2025-04-17T14:25:00+03:00
катар
россия
доха
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
qatar airways
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений."Главы государств планируют обсудить ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли", - говорится в материалах Кремля к переговорам.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани идут в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.Главы государств планируют обсудить реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. В Кремле напомнили также о продуктивном сотрудничестве в сфере транспорта, в частности, национальный перевозчик Qatar Airways выполняет девять рейсов в неделю по маршруту Доха – Москва – Доха. По линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) налаживаются связи с Катарским инвестиционным агентством (КИА). Главы двух стран планируют рассмотреть на переговорах ситуацию на Ближнем Востоке в свете палестино-израильского конфликта."Путин и Аль Тани обсудят активизацию усилий мирового сообщества по продвижению политического процесса ближневосточного урегулирования - на общепризнанной международно-правовой основе. Российская позиция остается неизменной: создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщили в Кремле.
https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html
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катар, россия, доха, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, qatar airways, российский фонд прямых инвестиций
Катар, Россия, Доха, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, Qatar Airways, Российский фонд прямых инвестиций
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара

Путин и эмир Катара обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСамолет эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в аэропорту "Внуково-2" в Москве
Самолет эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Самолет эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в аэропорту "Внуково-2" в Москве
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений.
"Главы государств планируют обсудить ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли", - говорится в материалах Кремля к переговорам.
Президент РФ Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи, 15 июля 2018 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Межгосударственные отношения России и Катара
Вчера, 00:40
Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани идут в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
Главы государств планируют обсудить реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
В Кремле напомнили также о продуктивном сотрудничестве в сфере транспорта, в частности, национальный перевозчик Qatar Airways выполняет девять рейсов в неделю по маршруту ДохаМосква – Доха. По линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) налаживаются связи с Катарским инвестиционным агентством (КИА).
Главы двух стран планируют рассмотреть на переговорах ситуацию на Ближнем Востоке в свете палестино-израильского конфликта.
"Путин и Аль Тани обсудят активизацию усилий мирового сообщества по продвижению политического процесса ближневосточного урегулирования - на общепризнанной международно-правовой основе. Российская позиция остается неизменной: создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщили в Кремле.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в аэропорту Внуково-2 в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Кремле раскрыли подробности визита эмира Катара в Россию
Вчера, 12:43
 
КатарРоссияДохаВладимир ПутинТамим бен Хамад Аль ТаниQatar AirwaysРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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