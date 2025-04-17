https://ria.ru/20250417/peregovory-2011802991.html
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара - РИА Новости, 17.04.2025
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара
Президент России Владимир Путин и лидер Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:48:00+03:00
2025-04-17T13:48:00+03:00
2025-04-17T14:25:00+03:00
катар
россия
доха
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
qatar airways
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений."Главы государств планируют обсудить ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли", - говорится в материалах Кремля к переговорам.Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани идут в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.Главы государств планируют обсудить реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. В Кремле напомнили также о продуктивном сотрудничестве в сфере транспорта, в частности, национальный перевозчик Qatar Airways выполняет девять рейсов в неделю по маршруту Доха – Москва – Доха. По линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) налаживаются связи с Катарским инвестиционным агентством (КИА). Главы двух стран планируют рассмотреть на переговорах ситуацию на Ближнем Востоке в свете палестино-израильского конфликта."Путин и Аль Тани обсудят активизацию усилий мирового сообщества по продвижению политического процесса ближневосточного урегулирования - на общепризнанной международно-правовой основе. Российская позиция остается неизменной: создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщили в Кремле.
https://ria.ru/20250417/katar-2011605244.html
https://ria.ru/20250417/katar-2011785199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, россия, доха, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, qatar airways, российский фонд прямых инвестиций
Катар, Россия, Доха, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, Qatar Airways, Российский фонд прямых инвестиций
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и эмира Катара
Путин и эмир Катара обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений.
"Главы государств планируют обсудить ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли", - говорится в материалах Кремля к переговорам.
Переговоры президента РФ Владимира Путина
и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани
идут в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
Главы государств планируют обсудить реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
В Кремле напомнили также о продуктивном сотрудничестве в сфере транспорта, в частности, национальный перевозчик Qatar Airways
выполняет девять рейсов в неделю по маршруту Доха
– Москва
– Доха. По линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
) налаживаются связи с Катарским инвестиционным агентством (КИА).
Главы двух стран планируют рассмотреть на переговорах ситуацию на Ближнем Востоке в свете палестино-израильского конфликта.
"Путин и Аль Тани обсудят активизацию усилий мирового сообщества по продвижению политического процесса ближневосточного урегулирования - на общепризнанной международно-правовой основе. Российская позиция остается неизменной: создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщили в Кремле.