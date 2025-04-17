https://ria.ru/20250417/pensii-2011715473.html

В Соцфонде рассказали о выплатах работающим и неработающим пенсионерам

В Соцфонде рассказали о выплатах работающим и неработающим пенсионерам - РИА Новости, 17.04.2025

В Соцфонде рассказали о выплатах работающим и неработающим пенсионерам

Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров в России составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц в пользу вторых, следует из данных Социального... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T02:49:00+03:00

2025-04-17T02:49:00+03:00

2025-04-17T02:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров в России составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц в пользу вторых, следует из данных Социального фонда России, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно данным Социального фонда, средний размер пенсионного обеспечения работающих пенсионеров по состоянию на 1 февраля этого года составляет 20 928,65 рублей в месяц. Их численность - 8 189 699 человек. При этом средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет 23 800,81 рублей, а количество получателей - 32 944 549 человек. Таким образом, разница между выплатами 2 872,16 рублей. В феврале депутаты Госдумы от ЛДПР планировали внести законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в десять баллов вместо трех, как при обычном исчислении ИПК. С 1 января этого года президент России Владимир Путин вернул индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволило увеличить размер выплат для 7,8 миллиона россиян.

https://ria.ru/20250417/pensiya-2011714582.html

https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, госдума рф, лдпр