https://ria.ru/20250417/pensii-2011707833.html
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсию с 1 мая
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсию с 1 мая - РИА Новости, 17.04.2025
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсию с 1 мая
Россияне, которые в апреле получили I группу инвалидности или отпраздновали 80-летний юбилей, с 1 мая начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:15:00+03:00
2025-04-17T03:15:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россияне, которые в апреле получили I группу инвалидности или отпраздновали 80-летний юбилей, с 1 мая начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии, рассказала агентству "Прайм" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.По ее словам, дополнительные средства позволят поддержать эти категории граждан из-за повышенных расходов на уход и медикаменты."Для этих категорий с 1 мая будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после увеличится в два раза", — рассказала парламентарий.Депутат добавила, что повышение произойдет автоматически, без каких-либо заявлений.
https://ria.ru/20250414/pensiya-2011058484.html
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф, пенсии
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Пенсии
Россиянам сообщили, кому увеличат пенсию с 1 мая
Депутат Бессараб: пенсионерам, достигшим 80 лет, повысят выплаты с 1 мая