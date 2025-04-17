https://ria.ru/20250417/patrushev--2011764461.html

Патрушев возглавит общественный совет проекта ЕР "Мир возможностей"

Патрушев возглавит общественный совет проекта ЕР "Мир возможностей" - РИА Новости, 17.04.2025

Патрушев возглавит общественный совет проекта ЕР "Мир возможностей"

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев возглавит общественный совет партийного проекта "Единой России" "Мир... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:16:00+03:00

2025-04-17T11:16:00+03:00

2025-04-17T11:16:00+03:00

единая россия

николай патрушев

россия

политика

владимир якушев

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев возглавит общественный совет партийного проекта "Единой России" "Мир возможностей", сообщили в пресс-службе партии. "Николай Патрушев возглавит общественный совет партийного проекта "Единой России" "Мир возможностей". Такое решение принял Президиум Генсовета партии, рекомендовав его кандидатуру Бюро Высшего совета "Единой России", - говорится в пресс-релизе. В партии обратили внимание на то, что Патрушев дал высокую оценку работе партии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. "Противодействие деструктивному информационному воздействию Запада с помощью примеров для подражания на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей имеет особое значение в молодёжной среде", — подчеркнул помощник президента РФ. В свою очередь, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев напомнил воспитание молодого поколения в духе традиций, истории и культуры — один из ведущих приоритетов партии. "Партпроект "Мир возможностей" способствует решению этой задачи, и, безусловно, Николай Платонович в качестве председателя общественного совета проекта поднимет его реализацию на качественно новый уровень", — отметил Якушев.

https://ria.ru/20250211/er-1998541056.html

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единая россия, николай патрушев, россия, политика, владимир якушев