Патрушев возглавит общественный совет проекта ЕР "Мир возможностей"
Николай Патрушев возглавит общественный совет партпроекта ЕР "Мир возможностей"
Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев возглавит общественный совет партийного проекта "Единой России" "Мир возможностей", сообщили в пресс-службе партии.
"Николай Патрушев возглавит общественный совет партийного проекта "Единой России" "Мир возможностей". Такое решение принял Президиум Генсовета партии, рекомендовав его кандидатуру Бюро Высшего совета "Единой России", - говорится в пресс-релизе.
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В партии обратили внимание на то, что Патрушев дал высокую оценку работе партии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"Противодействие деструктивному информационному воздействию Запада с помощью примеров для подражания на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей имеет особое значение в молодёжной среде", — подчеркнул помощник президента РФ.
В свою очередь, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев напомнил воспитание молодого поколения в духе традиций, истории и культуры — один из ведущих приоритетов партии.
"Партпроект "Мир возможностей" способствует решению этой задачи, и, безусловно, Николай Платонович в качестве председателя общественного совета проекта поднимет его реализацию на качественно новый уровень", — отметил Якушев.
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